Iker Jiménez destapa toda la verdad: así ha hablado la viróloga china que confirma la conspiración del coronavirus

El jueves 22 de octubre de 2020, Iker Jiménez, en ‘Horizonte. Informe Covid’ en Telecinco emitió una sorprendente y aterradora exclusiva.

Se trata de una entrevista a la viróloga china Li Meng-Yan, quien ha destapado lo que muchos ya sospechaban, que el corionavirus fue creado en un laboratorio chino, que fue liberado de forma consciente y la OMS lo sabe , algo de lo que ya advirtió VOX durante su moción de censura contra el gobierno.

Li Meng-Yan, la viróloga china que tuvo que huir de su país y ser acogida por Estados Unidos porque afirma que el SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio.

Según Iker, el argumento de la doctora es que en los laboratorios donde se trabaja con este tipo de virus “no puede haber accidentes, por lo que esto ha salido porque alguien ha querido que salga”.

La doctora, de 42 años, trabajaba en un importante laboratorio de Hong Kong y es una viróloga muy reputada, con artículos publicados sobre el SARS-CoV-2 en diversas revistas especializadas.

La mandaron como espía a Wuhan. El primer informe que trae desconcierta a sus jefes: dice que hay transmisión anterior a lo que se ha dicho, que se ha guardado el secreto y que la OMS ha perpetrado ese silencio. Es decir, que según la viróloga, ha habido un silencio que ha hecho que el SARS-CoV-2 salga de China.

Li Meng-Yan temió por su vida, por lo que huye de China y se va a Los Ángeles, donde es protegida por el FBI.

Actualmente, Li Meng-Yan sigue investigando sobre el coronavirus en Estados Unidos y con financiación americana.

Entre otras cosas, Li Meng-Yan le desveló a Iker Jiménez varios aspectos hasta ahora desconocidos sobre la pandemia:

Después de su investigación, su superior le pidió que volviese a su puesto de trabajo. Pero el 16 de enero de 2020 le volvió a pedir que hiciese una nueva investigación para ver si había un agente intermedio ya que el gobierno chino insistía en que no había transmisión comunitaria.

Esto existía pero el gobierno no quería que la gente lo supiera. Esta información era confidencial

Al comienzo de la pandemia, el gobierno de China no divulgó la información que tenía ni a las autoridades de Hong Kong ni a la OMS. El caso es que mi supervisor me mandó una misión: quería que averiguase qué había ocurrido exactamente en Wuhan con esa neumonía desconocida

Ella le habría vuelto a recordar los resultados de su primera investigación -en los que el gobierno chino estaría ocultado la verdad – cuando, tras muchas insistencias, habría sido advertida de que no debía «cruzar la línea»:

Me dijeron que no cruzase la línea roja o me harían desaparecer, querían que mantuviese la boca cerrada»

Por la secuencia del genoma, sé con certeza que se trata de un virus de la naturaleza