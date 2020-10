Chelo García Cortés bate récords de audiencia en ‘Socialité’: adiós al reinado de María Patiño en Telecinco

María Patiño es el nuevo saco de boxeo de Mediaset. Quieren verla sufrir y tocar fondo como le pasó el fin de semana del 24 y 25 de octubre de 2020.

A por María Patiño

Se supone que María Patiño era una de las ‘niñas mimadas’ de La fábrica de la tele y de Mediaset. A parte de ser una de la colaboradora de ‘Sálvame’ con más pedigrí y profesionalidad, ya es una presentadora oficial de Telecinco.

Pero para Paolo Vasile no hay intocables y por eso, esta semana, han decidido ir a por ella.

¿Cuál es el punto débil de maría Patiño? Su trabajo. Pues por ahí la han atacado.

Primero, hace semanas, vimos como Mila Ximénez cuestionaba el compañerismo de Patiño después de una mega bronca entre ambas por culpa de las Campos.

Peor el colmo llegó el jueves 22 de octubre de 2020. En esa máquina de tortura nueva que se han inventado en ‘Sálvame’ llamada ‘Quiero dinero’, Chelo García Cortés tuvo que aceptar el reto de sustituir a María Patiño el sábado 24 en ‘Socialité’.

Esto lo hicieron por varias razones. Primero para reírse de Chelo, segundo para crear un conflicto entre las dos ‘amigas’, y tercero, machacar a Patiño.

Chelo gana a Patiño

Lo que ocurrió es que Chelo no lo hizo tan mal . No sólo no bajó la audiencia del programa.

Con un 16% de cuota, Chelo dio a Socialité el tercer mejor dato de la temporada. Solo hay dos días mejores en el curso actual, el sábado 10 y domingo 11 de octubre (16,9% y 17,5%).

En número de espectadores, Chelo García Cortés consigue el segundo programa más visto de Socialité de esta temporada, con 1.445.000 espectadores.

Pobre, Patiño, pero lo peor estaba por llegar.

Patiño, arrinconada por Jorge Javier Vázquez

El sábado 24 de octubre de 2020, a Patiño le tocó presentar el ‘Deluxe’ pero le tendieron una encerrona y se vio obligada a charlar con Jorge Javier Vázquez en los pasillos de Telecinco.

Hoy he pasado por varios estados de ánimo a lo largo del día: indignación, cabreo, ira, rabia… Me he encerrado a pensar y he encontrado la clave de lo que ha pasado. No tenemos tiempo ni para la reflexión

Le dijo Vázquez a Patiño antes de darle un tirón de orejas.

Creo que haces mucho teatrillo a veces. Pensé que estaba todo forzado y que estabas bromeando, te lo juro no lo percibo como un enfado, pero cuando dices que te duele a ti y al equipo de ‘Socialité’ soy consciente. ¿Tú te crees que yo a una persona que quiero voy a ningunear y menospreciar? Si te has sentido así, ¿por qué no me has llamado y me dices: basta ya, a mí esto no me hace gracia? Nunca ha sido esa mi intención, si te molestan este tipo de broma no las hago más.

Patiño, llorando a moco tendido, dijo sentirse engañada: