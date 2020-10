La estrategia de ‘Sálvame’ para deshacerse de los que no son “rojos y maricones”: Antonio Montero tiene los días contados

Antonio Montero siempre ha estado en el punto de mira de Jorge Javier Vázquez por sus diferencias políticas. El 26 de octubre de 2020 se confirmó que el programa quiere prescindir del periodista.

Un ejemplo: la semana pasada, tras la moción de censura de VOX contra el Gobierno de Sánchez, Jorge Javier llegó triunfal al plató de ’Sálvame’ y lo primero que hizo fue decirle a Antonio Montero que:

Montero se enfrentó al presentador y le dijo:

Esta es una muestra más del enfrentamiento que tienen el presentador y el paparazzi.

Esta guerra lleva ya tiempo pero explotó el día que Vázquez le dijo a Montero su famoso: “’Sálvame’ es un programa de rojos y maricones”.

Antonio contraatacó tachando (y con razón) a Jorge Javier de ‘dictador fascista’. Y desde entonces, Montero, cada vez más, va desapareciendo del programa.

El lunes 26 de octubre de 2020, en ‘Sálvame Tomate’ continuó esa nueva amoralidad llamada ‘Quiero dinero’ por la que Chelo García cortés se somete a pruebas, cada vez más humillantes, para poder solucionar sus problemas económicos.

Tras sustituir, el sábado anterior, a María Patiño en ’Socialité’, el lunes, Chelo se enfrentó a otro reto por el que debía de traicionar a un compañero.

García Cortés debía elegir a uno de los tertulianos para dejarle sin trabajar y sin sueldo durante una semana.

Tras muchas dudas, García-Cortés eligió a Antonio Montero.

Sé que me van a dar por todos los lados (…) es que me ponéis en una tesitura que parece que estéis deseando que me vaya