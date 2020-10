Kiko Rivera llama a ‘Sálvame’ y revienta Telecinco con el ataque más brutal contra su propia madre y metiendo a Pablo Motos de por medio

Kiko Rivera está triste o más bien sufre depresión porque no tiene dinero. ¿Solución? Crear la enésima guerra familiar contra su madre. Pero lo que ocurrió el martes 27 de octubre de 2020 en ‘Sálvame’ superó cualquier batalla anterior.

El sábado 18 de octubre de 2020, Kiko Rivera apareció en el ‘Deluxe’ para confesar (otra vez) sus problemas psicológicos y excusarse, así, por haberle sido infiel a su mujer. (No va al psicólogo, va a Telecinco, que es donde le pagan).

En un momento determinado, Isabel Pantoja llamó al programa para abroncar a su hijo, diciéndole que no tenía derecho a estar triste teniendo en cuenta lo mal que está el mundo en estos momentos (por la pandemia).

Kiko se reveló contra su progenitora, asegurando que no necesitaba broncas sino “besos y abrazos”

Pues yo mañana mismo me voy a tu casa a vivir si me lo permites y te daré los besos y abrazos más grandes del mundo

Resolvió la Pantoja.

La intervención de Pantoja fue muy criticada por todos los personajes de Telecinco, sobre todo por el mismísimo Jorge Javier Vázquez.

También Isa P, se metió en la guerra y se puso de parte de su hermano. Pantoja, muy dolida, dijo que ella quería mucho a su hijo y que no había nada malo entre ellos. Mentira.

Kiko Rivera vuelve a no tener dinero. Y decimos ‘vuelve’ porque es la enésima vez que le pasa, y eso que ha tenido mucho dinero.

Por eso, en Telecinco se ha llegado a decir que Kiko, desesperado, le ha pedido a su progenitora su parte de la herencia de su padre, Paquirri. Es decir, que el DJ quiere Cantora.

Ante tanto revuelo, el lunes 27 de octubre de 2020, Kiko Rivera llamó desatado a ‘Sálvame’ y dijo:

Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero decir es que no necesito más de lo que tengo. No le he pedido la herencia de mi padre a mi madre. Sólo le dije que para solucionar sus problemas y los míos, que son más pequeños, que podía vender Cantora.

Desde los 18 años yo trabajo.