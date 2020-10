Atracción fatal en ‘La isla de las tentaciones’: amenazas de muerte y mucho miedo entre Tom y Melyssa

Tom Brusse, el concursante más polémico e infiel de la segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’ ha vendido una exclusiva para Lecturas en la que asegura que su ex, Melyssa, le ha amenazado de muerte.

Seguramente, la pareja más destacada de ‘La isla de las tentaciones 2’ fue la formada por Tom y Melyssa. Ella, celosa patológica. Él un pasivo agresivo infiel. Ella se escapó de su villa para abroncarle por un simple flirteo y el francés aprovechó para acostarse con una de sus tentadoras, Sandra.

Melyssa cortó con Tom en la pero en la isla pero en el especial de ‘La isla de las tentaciones. Tres meses después’ descubrimos que tras el concurso había vuelto a tener relaciones sexuales pero que él había decidió compartir su vida con Sandra.

Pero lo de Tom y Sandra es, al parecer, un montaje. Salieron unos audios de ella pactando con un fotógrafo un falso robado.

La especialidad de Tom es echar balones fuera y justificar lo injustificable. Por eso no es de extrañar la exclusiva que vendió el 28 de octubre de 2020 en la revista Lecturas:

Melyssa y Sandra son incomparables. Melyssa estaba todo el día en pijama y Sandra está todo el día desnuda. Han dicho que soy machista porque dije que no quería que Melyssa fuera a cenar conmigo en chándal

Ella sabe a qué tipo de restaurantes voy. Melyssa me quería perdonar. Gritaba y lloraba. Se me partió el corazón y me acosté con ella por pena.

Melyssa me quería matar y yo tenía miedo.