Que no nos engañen: lo que hizo Risto Mejide con Paolo Vasile fue tomarle el pelo a la audiencia

Risto Mejide, el que dice que nunca miente, le volvió a meter un gol a la audiencia el 28 de octubre de 2020, prometiendo que el máximo responsable de Mediaset España, Paolo Vasile, iba a parecer pero no fue así.

Paolo Vasile es un personaje tan poderoso como abierto, al menos con la prensa. No hay evento en Mediaset en el que no participe el Consejero Delegado y en el que no dé titulares más que jugosos a los periodistas.

El cebo de Risto

Eso sí, por mediático que sea, Vasile nunca ha aparecido en directo en ninguno de sus programas. Nunca. Por ello, lo que nos prometió Risto el 28 de octubre de 2020 nos puso los dientes largos.

En 18 años de estar en esta casa jamás se me ha permitido desde altas instancias hacer lo que voy a hacer. Voy hacer público el mensaje de alguien que jamás interviene en los programas de esta casa.

Así alimentó Risto la curiosidad de su audiencia, jugando con los mismos cebos que suele utilizar ‘Sálvame’ (son de la misma productora, de hecho).

¿De quién estaba hablando Risto? Obviamente, de Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España.

El mensaje inútil de Vasile

¿Qué había pasado? Muy simple. Desde ‘Todo es mentira’ se habían puesto en contacto con Francisco Marhuenda para saber por qué, en su periódico La Razón no habían hecho mención alguna a la polémica fiesta de El Español en la que se dieron cita políticos y empresarios mientras que el país está sufriendo terribles restricciones por culpa de la pandemia.

No tengo ninguna opinión que dar, no voy a entrar en el tema, no me interesa

Dijo Marhuenda.

Aunque, según ‘Todo es mentira’, la razón por la que el periodista no habla de la fiesta de El Español es que su periódico organizó otro evento similar el 23 de octubre de 2020.

Marhuenda, cabreado, zanjó la polémica diciendo:

No voy a entrar en estas cosas. Si acaso llamáis a Vasile y que os cuente su vida ¿entiendes?, que a mí no me interesa para nada el tema este, ¿vale? Gracias. Adiós.

Y para hacer la ‘gracia’ Risto le pidió a Vasile que le mandara un mensaje que el presentador leería al respecto.

Claro, todos pensábamos que iba a ser un mensaje político e incendiario pero nada de eso.

Yo estoy encerrado en casa, 14 horas sentado frente al ordenador y con el culo cuadrado porque la silla que ha puesto a mi disposición mi mujer es de madera. Salgo solo por la noche a pasear al perro alrededor de las 24 horas, si quiere saber más, dale mi teléfono

Leyó Risto en directo. Es decir. La nada.