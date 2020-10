¡Guerra sorpresa! Àngels Barceló destapa los secretos de Paolo Vasile

¿Tenemos nueva guerra mediática? Parece ser que sí. Y es que Ángels Barceló no se ha cortado a la hora de ‘definir’ al mismísimo Paolo Vasile

Àngels Barceló una de las periodistas más populares de nuestro país y una de las caras visibles de la SER, se ha abierto en canal en una entrevista en la que intenta convencernos de que, en su empresa no hay censura y en la que también revela cómo fue trabajar con el Consejero Delegado de Mediaset, Paolo Vasile.

✅@AngelsBarcelo: «Protesté ante Vasile porque cada vez ponía más publicidad dentro de mi informativo, bloques de 7 minutos. Y me respondió: ¿qué día vas a entender que lo que tú haces es rellenar los espacios que quedan entre bloques de publicidad?» 🔴https://t.co/Wrc2YjZ6mn pic.twitter.com/boCMSPB5mC — Gorka Zumeta (@gzumeta) October 30, 2020

Barceló lleva más de 15 años ligada a la SER y desde el 2 de septiembre de 2019, dirige y presenta Hoy por hoy ( desde las 06:00h hasta las 12:20h de la mañana, de lunes a viernes.).

Ataques a VOX y halagos al PP

En una entrevista para Marta Jiménez, de Cordópolis.es durante una visita a Córdoba, Àngels Barceló comienza hablando de la situación política de nuestro país y , cómo no, intenta (solo intenta) atizar a la “ultra derecha” y justificar a Pablo Casado y su nuevo (el enésimo) cambio de rumbo, tras la moción de censura de VOX y que el PP no apoyó.

Yo creo que Casado ha hecho un discurso impecable, lo he dicho en antena, he tenido la sensación como que se había quitado el corsé o la faja, ¿sabes? Porque no, no me ha parecido un discurso artificial ni pensado. Yo creo que le estaba saliendo de dentro lo que estaba diciendo, entonces yo a esta hora de la noche creo que sí ¿Qué va a pasar después? Llevamos mucho tiempo pidiéndole al PP que sea un PP homologable con la derecha europea, que sea un PP moderado, dialogante…

Cada vez que Abascal habla lo veo en blanco y negro, te lo prometo. Y con esos movimientos rápidos que parecen del NODO. Me asusta, sobre todo, cuando veo gente joven que les compran los argumentos. Ya no somos capaces de reconocer al contrario, de escuchar al contrario, de reconocerle cuando lo hace bien, de tenderle la mano, de hablar. Se ha perdido esto y yo creo que nosotros (los periodistas) la responsabilidad que tenemos es porque hemos convertido muchos medios en portavoces de argumentarios, muchos medios y muchos periodistas se han convertido en eso, en portavoces de argumentarios de partidos.

Críticas al Gobierno por la gestión de la pandemia

Luego, eso sí, Barceló no duda en criticar la gestión del Gobierno Socialista ante la segunda ola de la pandemia del coronavirus:

Esto está siendo otro desastre, es un desastre la gestión, la gestión autonómica y la gestión del Gobierno central. O sea, la de la primera ola podía habernos pillados a todos por sorpresa, pero ya esta segunda ola no. No puede ser que cada día vayamos actualizando los datos y cada día los datos sean más bestias. Pero los datos van por el carril de la izquierda y las medidas van por el carril de la derecha, superlentas hasta que no se ponen de acuerdo, hasta que no buscan el marco legal. Y mientras tanto se van colapsando los hospitales.

¿Cómo se lleva Barceló con sus competidores?

Ya en materia radiofónica, la periodista responde a cómo es su relación con sus principales competidores, lo dos Carlos, Herrera y Alsina, y con Pepa Fernández.

Muy bien. Con Pepa muy bien porque nos conocemos desde hace muchos años. Con Carlos Herrera muy bien, porque también nos conocemos desde hace muchos años y tenemos una relación muy peculiar los dos y a Carlos Alsina es el que menos conocía, le he ido conociendo ahora poco a poco y bien, yo le tengo mucho respeto. Son estilos muy diferentes el de cada uno de nosotros. Son planteamientos de vida, ideológicos muy diferentes, pero yo les respeto muchísimo y les escucho, les espío. Reconozco que Carlos Herrera es una bestia de la comunicación

¿Hay libertad en la SER?

Es el debate de siempre: ¿ Los medios de comunicación están vendidos por los gobiernos o por las empresas? Ante esta cuestión, y sobre los ataques directos sobre Prisa, Barceló nos quiere convencer de que en la SER no hay partidismos ni censura.

Llevo muchos años ya en esta casa y yo trabajo con libertad. Claro que sé donde trabajo y los medios de comunicación tienen una línea editorial, los privados, claro, aquí y en la China, yo ya sé donde trabajo. El día que a mí la línea editorial de mi empresa no me parezca que es en la que me siento cómoda, ya decidiré lo que hago A mí nunca me han dicho que no hable de El Corte Inglés. Es un anunciante. Pero es que nosotros vivimos de la publicidad. O sea, es que un medio vive de eso ¿Puedes vivir de los suscriptores?. Bueno, puedes sobrevivir de los suscriptores, pero de toda la vida los medios privados, las teles, las radios, los periódicos han vivido de la publicidad.

Barceló contra Vasile

Y hablando de la publicidad en los medios de comunicación, Barceló contó una anécdota que vivió cuando trabajaba en los informativos de Telecinco y se enfrentó al consejero Delegado de Mediaset España, Paolo Vasile.

Cuando yo trabajaba en Telecinco, el consejero delegado, Paolo Vasile, este ejemplo es otro extremo, un día yo le protesté porque cada vez ponía más publicidad dentro del informativo que yo dirigía. Bloques de siete minutos de publicidad dentro del informativo. Y un día dije que no se podía hacer un informativo cortado con siete minutos de publicidad una y otra vez. Y me respondió, qué día vas a entender que lo que tú haces es un espacio para rellenar los espacios que quedan entre bloques de publicidad. Eso es un extremo.

En realidad, querida Àngels, Vasile, como director de una empresa privada, tiene razón.