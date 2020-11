Es insultante que un homosexual como Jorge Javier Vázquez quiera sacar del armario a Ortega Cano

Si queremos libertad sexual, lo primero que hay que hacer es respetar, algo a lo que Jorge Javier Vázquez no está acostumbrado. Si no, que se lo pregunten a José Ortega Cano.

Quiero dinero nació el 20 de octubre de 2020 dentro de ‘Sálvame tomate’ para competir contra ‘Pasapalabra’ en A3 y arrastrar al mayor número de espectadores posibles a ‘Informativos Telecinco’ (resentidos en audiencia que desde que ‘Pasapalabra’ pasó a la competencia).

Para asegurarse el éxito, ‘Sálvame’ creó una sección que no era más que la explotación de su amoralidad.

En ‘Quiero dinero’, los colaboradores se someten a distintas pruebas, cuánto más difícil es el reto, más ganan.

Chelo García Cortés fue la primera ‘víctima’ y pasó de limpiar un wáter y quedarse las bragas a traicionar a tres amigos suyos (Gema López, María Patiño y Antonio Montero) y confesar si había deseado, o no, la muerte de su propio hermano.

Pero Chelo dejó el juego tras negarse a enseñar sus cuentas bancarias y la sustituyó Antonio David Flores, quién en dos días se ha desnudado, ha traicionado a su propia hija y a su amigo Rafa Mora (dando a entender que le ha podido ser infiel a su novia). Pero hubo algo peor.

Antonio David se enfrentó a Kopérnica, la nueva máquina d ela verdad, y tuvo que responder a la siguiente pregunta:

Recordemos que Antonio David estuvo casado con Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, mujer, esta, de José Ortega Cano.

Antonio David contestó que “no” pero según la máquina, mentía.

Aquí pasa algo muy grave. Se ha especulado con la orientación sexual de una persona (Ortega Cano) pero le han pasado la ‘culpa’ a Antonio David. Al final, la responsabilidad sería de quien ha formulado la pregunta, de quién ha provocado el rumor, es decir, el programa.

El lunes 2 de noviembre de 2020, ‘Sálvame’ se puso en contacto con Ortega Cano para saber cómo le había sentado la pregunta al que fue su yerno.

El torero, muy molesto, le dijo a un redactor de ‘Sálvame’ que:

Dígale usted a Jorge Javier Vázquez que yo soy un señor de los pies a la cabeza y que no me gustó ayer lo que hicieron con mi nombre», Que no se acuerden de mí