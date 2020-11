¿Por qué Amazon Prime Video ya es mejor plataforma que Netflix?

Quién lo iba a decir: Amazon Prime Vídeo se ha convertido en una plataforma fundamental dentro del vídeo bajo demanda, superando incluso al gigante Netflix en muchos apartados. ¿Por qué?

Netflix: ¿El reino caído?

Netflix es la plataforma digital que más contenido tiene y estrena cada semana. Eso es innegable. Pero también es un jadón de sastre en el que es fácil perderse y encontrar algo que realmente merezca la pena.

Sus estrenos son los más publicitados y los que más ruido hacen pero casi nunca son realmente buenos, sin los comparamos a los de otras plataformas como HBO o Hulu (que llegará próximamente a España).

Netflix es tan poderosa que ha conseguido crear un verbo propio. Ya no decimos ‘tarde de manta, sofá y tele’, decimos, ‘tarde de manta, sofá y Netflix’. El problema es que, últimamente, también se escucha demasiado aquello de ‘Ufff, no encuentro nada en Netflix. Sólo hay mierdas. Es todo o culebrones o para niños’.

Las cinco plataformas de TV: ¿Con cuál me quedo?

Amazon y su nueva estrategia

Amazon Prime Video comenzó más tímida. Tenía poco catálogo y escasas producciones propias aunque sí muy interesantes (Transparent, The man in the high castle…) pero poco a poco, se ha disparado, y de qué manera.

A parte de productos propios tan importantes y maravillosos como Fleabag o ‘The boys’, lo que ha hecho ha sido comprar series enteras que no estaban en ninguna plataforma y que son auténticos clásicos: ‘Buffy, cazavampiros’, ‘Mujeres desesperadas’, ‘El ala oeste de la casa blanca’ , ‘Anatomía de Grey’…. Así se atrae a una audiencia algo más mayor deseosa de nostalgia.

Y hay más. A parte de que suelen tener varias películas de estreno al mes, también han abierto un servicio de videoclub para alquilar o comprar las últimas novedades cinematrográficas.

Y lo último. Ahora, desde Amazon Prime se podrá acceder a otros canales.

Los usuarios que accedan a Prime Video en cualquier dispositivo se encontrarán a partir de ahora con una fila dedicada a los Canales. Este espacio refleja la integración de varios servicios dentro de la propia plataforma, a los que hay que suscribirse independientemente para poder acceder. Antes de pagar por disfrutar de sus respectivos contenidos se puede navegar por sus librerías, que están totalmente adecuadas a la interfaz de Prime Video.

Le hemos pagado una colaboración a @angelmartin_nc para que nos haga un informativo de los estrenos del mes en Prime Video y nos sale con Juego de Tronos. Lo de los influencers es tremendo. pic.twitter.com/sAEGvmVJj8 — Amazon Prime Video España (@PrimeVideoES) November 4, 2020

Por el momento, nos encontramos con ocho canales: StarzPlay (4,99€/mes), que ofrece series tan atractivas como ‘Ramy’, ‘The Great’ o ‘Normal People’; MGM (3,99€/mes), con las películas que ha desarrollado a lo largo de su longeva existencia; Noggin by Nick Jr. (3,99€/mes), dedicado al público infantil; MUBI (9,99€/mes), especializada en cine de autor; TVCortos (3,99€/mes), que incluye multitud de cortometrajes; OUTtv (4,99€/mes), con películas, series y documentales LGBTQ+; Qello Concerts by Stingray (4,99€/mes), con miles de conciertos de artistas como Beyoncé o Alejandro Sanz; y Mezzo (2,99€/mes), enfocada a los conciertos de música clásica y jazz.