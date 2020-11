Lo mejor y lo peor de ‘Mask Singer’: la sorpresa de Georgina Rodríguez y la excesiva energía de Malú

Ya está aquí el programa-evento del año. ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Concurso musical de A3 que sorprende y divierte. Esto sí es televisión de calidad.

Se trata de la adaptación española del formato The Masked Singer (de origen coreano).

Así funciona ‘Mask Singer’

Con Arturo Valls como maestro de ceremonias, el programa cuenta con cuatro investigadores de excepción: José Mota, Malú, Javier Calvo y Javier Ambrossi. Ellos intentarán descubrir quién se encuentra debajo de cada máscara. En cada gala, sólo el eliminado revelará su identidad.

El programa cuenta con 12 famosos que intentarán que su identidad sea una incógnita cuando se suban al escenario. Antes de cada actuación, los espectadores pueden ver un vídeo con varias pistas sobre el personaje que se esconde debajo de la máscara para que el público también juegue desde casa.

Todos ellos serán famosos de primer nivel y de todos los ámbitos que se irán enfrentando entre sí cada semana con el único fin de no ser eliminado.

Los doce disfraces son: Cerdita, Caniche, Camaleón, Gamba, Cuervo, Pulpo, Unicornio, Pavo Real, Monstruo, Catrina, León y Girasol.

Bajo estos disfraces se esconden famosos, muy famosos que iremos descubriendo cada semana.

Mask Singer. La pesadilla de Mediaset

Telecinco lleva años siendo líder de audiencia. Es verdad, pero también es cierto que lleva meses perdiendo el prime-time (horario de máxima audiencia) por culpa, sobre todo, de ‘El Hormiguero’ en A3 y de que Mediaset lleva tiempo apostando por programas demasiado low-cost de los que el público se empieza a cansar.

Por eso le tienen miedo a ‘Mask Singer’. Por ser competencia y por Malú. Sí, por Malú. La cantante, tras triunfar en La Voz de Telecinco, quedó muy mal con Paolo Vasile, quien la ‘desterró’ tras negarse a participar en Idol Kids (programa para el que luego ficharon a Isabel Pantoja).

De ahí que Mediaset España se dedique a atacar e insultar a periodistas de televisión por defender Mask Singer (pasen por la cuenta oficial de la empresa y lo verán). Están rabiosos y tienen miedo.

Georgina Rodríguez: la bomba final

Es divertido ver ‘Mask Singer’ mientras se lee Twitter. Las teorías que hay se cuecen son maravillosas. Desde los que piensan que en realidad, los que van disfrazados son actores y que solo aparece el famoso al final, hasta los que creen que están concursando famosos de pacotilla o de segunda.

Pero la primera gala terminó muy arriba. Perdió el León y este era… Geriogina Rodríguez la mujer de Cristiano Ronaldo. No, no es su marido, peor esta mujer se ha prodigado muy, muy poco en televisión y queramos o no, es un icono moderno.

¿Es bueno ‘Mask Singer’?

Primero, me consta que las medidas de seguridad anti COVID en A3 son absolutas. Dicho esto, agradezco la vuelta de programas de entretenimiento con público. No hay diferencia (aunque en la época de las mascarillas, el nombre del programa es inoportuno).

Arturo Valls no me gusta. Nunca lo hará pero aquí hace lo que tiene que hacer, lo que quiere el público de Antena· (aunque deberían haber fichado a otro, a alguien no tan de la casa para darle más empaque al evento). Eso sí, si pisa el ‘acelerador’, mejor.

Lo mejor es el formato. No soy target, lo admito, pero es una idea estupenda. Se juega con el misterio, con la interactividad. Provoca conversación, intriga. Es la fórmula perfecta para cualquier directivo de televisión.

Sorprendentemente, el show no está mal realizado. Me falta un poco más de espectáculo, un escenario algo más vistoso y pirotecnia en los números musicales.

Aquí la música no importa. Lo que interesa es el juego y ahí puede estar el problema: que una vez ya te sabes las normas, seguir semana a semana esto, puede llegar a cansar.

El jurado, bien. No hacen gran cosa pero son la voz del espectador, participas con ellos (incluso Malú está menos borde de lo habitual). Quizá les veo excesivamente activos. Cómo explicarlo… Me llegaba a poner nervioso tanto salto y tanto grito.

En definitiva, ‘Mask Singer’ es el formato perfecto para una cadena como A3 y para que esta potencie, definitivamente, su entretenimiento. Pero por favor, que refresquen la plantilla de espectadores. No es muy largo, es directo y te lo pasas bien.

Un servidor se lo ha pasado pipa. Bravo por el esfuerzo, la imaginación y la capacidad de hacer televisión familiar sin ser aburrida.

Eso sí, el miércoles que viene acompañaré el visionado del segundo programa de con un par de Redbulls para acercarme al nivel de energía que emana el jurado y el presentador.