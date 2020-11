A Risto Mejide le sale de pena defender a su cadena echando mierda sobre Ana Obregón, TVE y la prensa

Risto Mejide ha vuelto a meterse dónde no le llaman y a defender a su empresa, Mediaset, a costa de la mismísima Ana Obregón.

Ana Obregón y las Campanadas del dolor

TVE, tras jugar al despiste y avivar rumores absurdos como que quién iba a presentar las Campanadas de este año iba a ser Fernando Simón, al final, la sorpresa ha sido mayúscula.

El ente público anunció, el martes 10 de noviembre de 2020 en La hora de La1, los nombres de las dos presentadoras que serán las encargadas de dar las Campanadas en la cadena pública: Anne Igartiburu y Ana Obregón.

Ana Obregón siempre ha sido un clásico de las Campanadas de la cadena pública aunque hace años que no aparece.

Pero esta ocasión es especial. Sin duda. Obregón ha sufrido, en 2020, el peor golpe de su vida después de perder a su hijo Alessandro Lequio el 13 de mayo después de luchar durante años contra el cáncer.

La propia Obregón agradeció el gesto de TVE en un mensaje desde Instagram

Incluso, Alessandro Lequio, ha reaccionado apoyando firmemente su decisión, como de costumbre.

«Todo lo que haga Ana me parece maravilloso».

De hecho, todos los medios de comunicación han aplaudido la decisión de TVE y han expresado su entusiasmo por recuperar a Ana Obregón

Risto y su defensa inútil de Mediaset

Y cómo no podía ser de otra manera, Risto Mejide ha querido opinar sobre la decisión de contratar a Ana Obregón para dar las Campanadas el año en el que ha muerto su hijo.

El presentador de ‘Todo es mentira’ dijo este 11 de noviembre de 2020:

¿Qué hubiese pasado si lo hubiese hecho esta cadena? ¿Hubiesen sido iguales los titulares de los periodistas?

Risto, no tienes razón y lo sabes

Vamos a contestar a Risto Mejide. Primero, en Telecinco, en ‘El programa de Ana Rosa’, trabaja todos los días Alessandro Lequio y cuando regresó tras la muerte de su hijo ningún medio habló mal de él o de la cadena.

Pero lo más importante: Sí, seguramente, si Telecinco hubiera fichado a Ana Obregón para las Campanadas de este año, muchos hubiésemos cargado contra la cadena. Me incluyo. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente cómo se las gasta Mediaset.

En Telecinco se explota la pornografía emocional. Es una sangría sentimental que se vende barata.

De hecho, pocas semanas después de morir Aless Lequio, Telecinco emitió un especial de ’Hormigas Blancas’ dedicado al papel de Ana Obregón como madre. Eso sí que es tener mal gusto y aprovecharse de una tragedia para tener más audiencia.

Otro ejemplo. En Antena3 hacen la serie ‘Veneno’ y en ‘Sálvame’ homenajean al personaje destrozándolo y poniendo en duda su transexualidad.

No decimos que en TVE lo hagan bien siempre y en Telecinco mal. Obviamente no. Pero que con Mediaset hay que tener cuidado, eso es evidente. Es a lo que te arriesgas cuando haces ese tipo de televisión. Por eso son líderes de audiencia pero que acepten las críticas. Que hablamos de una empresa que ha explotado la violación de una concursante de ‘GH’ para ganar espectadores. Qué no harían con Ana Obregón…