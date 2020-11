Jiménez Losantos zahiere de lo lindo a Jorge Javier Vázquez: «¡Analfabeto! ¡Millonario comunista!»

Federico Jiménez Losantos ya no le perdona ni una a Jorge Javier Vázquez.

Las malas artes que utiliza ‘Sálvame’, añadido a las ansias políticas de Jorge Javier Vázquez, han provocado que Federico Jiménez Losantos estalle como nunca contra el presentador, quien, últimamente, como la cadena para la que trabaja, pasa por uno de sus peores momentos profesionales.

Telecinco va mal. Van a perder el mes de noviembre de 2020 en audiencia y la competencia ya les aplasta. Por ello, en su desesperación, optan por elevar la sangre moral en sus contenidos, sobre todo en ‘Sálvame’. De ahí que cada vez se estén enfrentando a más demandas y a más polémicas. Conclusión: La imagen de los trabajadores de ‘Sálvame’ está peor que nunca.

El miércoles 11 de noviembre de 2020 , Isabel Pantoja, hasta de que en Telecinco se inventen datos sobre su vida, mandó un comunicado de prensa a la revista Hola a través de su abogada, amenazando con medidas legales contra todo aquel que ensucie su nombre.

A este hecho hay que sumarle que, un día antes, Jorge Javier Vázquez se había enfadado por que llamen “el coletas” a su ídolo, Pablo iglesias.

Todo esto provocó que, ese mismo miércoles, Federico Jiménez Losantos, en su programa ‘Es la mañana de Federico’ en EsRadio durante la sección de ‘Crónica Rosa‘, atacó duramente, primero, ‘Sálvame’ y luego a Jorge Javier

Dijo Losantos sobre el comunicado de la abogada de Isabel Pantoja. Acto seguido, fue a por Jorge Javier:

Ayer me leí unas declaraciones vomitivas de Jorge Javier Vázquez defendiendo a Pablo Iglesias, el hijo del del Frap, que dice que cómo se atreve la gente a llamarle el coletas. Qué no habrá llamado él y todo su programa a la gente. Me acuerdo del pobre marido de la ex-estrella porno disfrazado de pollito.

Mientes como un bellaco no ha habido ninguna manifestación defendiendo el franquismo, eso es una fantasía comunista que tú como millonario comunista defiendes. Y dice que no dejará en su programa entrar a Vox y que no dejará de atacar. Bueno es que tú te conviertes en un censor abyecto comunista. Tu sitio está en TV3, ya no está en ‘Sálvame’ con ese pelo de Lucía Bosé.

Si te pones a dar clases de política, y eres analfabeto porque no sabes de lo que hablas y repites todos los mantras del rojerío progre millonario.

Tu ya no haces un programa para toda España. Haces un programa dices para rojos y maricones pues entonces los que no son rojos y maricones en tu programa no pintan nada. Media España que no es roja y el 90% que no es maricón pues no caben en tu programa. ¿Pero tú que te has creído? No ves como cae la Pantoja, no ves a la Campos…

Es que es indignante, miente como un bellaco, insulta a media España, ¿a qué el programa es tuyo?, yo creí que era de Vasile. La última vez que alguien se creyó que un programa era suyo… Mira María Teresa, mira Isabel Pantoja, que torres más altas han caído.

Esto de tomarnos a todos por imbéciles y sentar cátedra de inquisidor rojo…Ponte el pelo de rojo y así ya pareces el payaso de Micolor. Mira que aquí hemos defendido a Jorge Javier cuando nadie lo defendía, pero hasta aquí podríamos llegar…