Polémica en ‘Mask Singer’: ¿Los famosos actúan realmente o son sustituidos por figurantes hasta el final?

‘Mask Singer’ arrasó en su segunda gala pero son muchos los espectadores que desconfían del programa de Antena3.

Ya es oficial: ‘Mask Singer’ es el programa de moda, el último (y de los pocos) fenómenos televisivos de 2020 en España.

En su segunda gala, emitida el miércoles 11 de noviembre de 2020, el concurso de Antena3 en el que 12 famosos cantan disfrazados, arrasó con 23,9 % de cuota de pantalla contra el 16% del estreno de la nueva temporada de ‘La que se avecina’ en Telecinco.

¿Cuál es el secreto? Que el formato es genial. Es corto y parte de una idea fabulosa que provoca que el público participe.

Si en la primera gala fue la máscara del León la que fue eliminada, descubriendo que se trataba de Georgina Rodríguez, en la segunda le tocó al pulpo quitarse la careta. Y este no era otro que el mismísimo Pepe Navarro. Alguien que nunca te imaginaría que iba a participar en un concurso así. Este es otro de los secretos; que el casting sea sorprendente.

¿Famosos o figurantes?

Como decíamos, el show provoca debate y alimenta la rumorología peor hay una teoría que está calando mucho en redes sociales que hay que aclarar.

Se dice que los que realmente actúan en el plató son bailarines o figurantes anónimos, que el famoso sólo llega al final para quitarse la máscara.

A priori es casi imposible comprobarlo. De hecho, cuando Georgina que quitó la máscara estaba demasiado maquillada , peinada y sin sudor como para haber aguantado tanto tiempo metida en es disfraz.

Como es un programa editado, pues todo puede ser. Además, las máscaras bailan todas un poco iguales, lo que se puede entender porque tampoco es fácil moverse dentro de esos trajes.

En definitiva: ¿Es verdad que en el programa nos engañan? No. He hecho mi trabajo. Me he informado , preguntado e investigado y no. Los que cantan, en playback, eso sí, y los que actúan son los famosos. Se les graba antes y luego hacen el numerito.

Eso sí, tampoco sufren demasiado. El programa se grabó en muy poco tiempo ya que la agenda de los concursantes estaba repleta y había que cuadrar horarios.

Hay que alegrarse del éxito de ‘Mask Singer’ más allá de la guerra entre cadenas. Igual que es bueno que existan fenómenos como ‘La isla de las tentaciones’. Que formatos así se estrenen y tengan éxito es bueno para la industria.