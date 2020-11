‘La casa fuerte 2’: Isa Pantoja machaca a su madre y Jorge Javier Vázquez destruye a Asraf

‘La casa fuerte 2’ es la mayor decepción de Telecinco en años. Ni explotando la guerra familiar de los Pantoja consiguen no aburrir a la audiencia.

La segunda temporada de ‘La casa fuerte’, con una semana de vida, es, sin duda, uno de los programas más aburridos del año. Un clavo más en la tumba de Mediaset tras semanas perdiendo en la guerra de las audiencias.

Las claves para entender este desastre son simples. Un casting con nombres ya explotados hasta la saciedad, un desastre de realización, poco espectáculo, conflictos impostados para dar ‘juego’, pruebas demasiado largas y una dinámica confusa.

De hecho, para poder salvar los muebles, Telecinco se inventó, en la segunda gala, emitida el 12 de noviembre de 2020, se intentaron normas nuevas como las nominaciones, la expulsión y un nuevo concursante.

La estrategia es alejarse del formato original y acercarse a ‘GH’. Nada de eso sirve. El programa ya está gafado.

La gran ‘estrella’ del reality se supone que es Isa Pantoja, no por ella, sino porque ahora mismo el tema de moda en Telecinco es la guerra entre su familia.

Unas semanas antes, Kiko Rivera acudió a ‘Sábado Deluxe’ para confesar su depresión, su madre llamó para echarle la bronca y desde entonces, ambos se han declarado la guerra, una guerra muy lucrativa, sobre todo para Telecinco.

Durante la primera gala de ’La casa fuerte 2’, Chabelita sufrió un amago de ataque de ansiedad al enterarse de que su hermano había vendido una exclusiva en contra de su madre.

Una semana más tarde, el discurso de la chica cambió. Le volvieron a informar de las últimas novedades de las polémicas familiares e Isa, tajante, recordó que cuando era ella la que tenía una guerra con su madre no dijo “ni una cuarta parte” de lo que ha dicho su hermano y la reacción de los demás fue distinta:

A mí se me ha criticado mucho y me han acribillado

Quiero que se arregle pero lo que más coraje me da es que hay gente que no se lleva bien con mi madre y aprovecha para herirla, lo que más me molesta es que se dé pie a estas personas.

He estado en una posición parecida, ellos no han dado la cara por mí y yo no la voy a dar por nadie