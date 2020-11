Si Atresmedia ficha a Mario Vaquerizo para ‘Dag Race’ será su ruina

Atresplayer Premiun ha anunciado que prepara la versión española de ‘RuPaul’s Drag Race’ uno de los programas más populares a nivel internacional.

Primero: Qué bien lo están haciendo en AtresPlayer Premium. Poco a poco, en la plataforma de pago de Atresmedia, están apostando por contenido propio, de calidad y muy popular.

Tras el bombazo que ha sido la serie ‘Veneno’, este lunes 16 de noviembre de 2020 se han revolucionado las redes sociales con el anuncio de que ya se está preparando la versión española de ‘Drag Race’.

El programa americano que ha conquistado al público y a la crítica desde su nacimiento en 2009 aterrizará en la plataforma de pago de Atresmedia próximamente tras haber sido galardonado con 19 premios Emmy, haber sido adaptado con éxito en numerosos territorios y ser uno de los formatos más reclamados en nuestro país.

La versión española de ‘Drag Race’ estará producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a faver de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.

‘Drag Race España’ buscará a la mejor superestrella drag de nuestro país a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminados y conseguir así coronarse como la ganadora.

Las ‘drag queens’ se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son los mejores en su campo. La prueba final siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’. Para decidir quién es la eliminada, las dos peores participantes se enfrentan en un duelo que consiste en ser la mejor haciendo ‘lipsync’. La peor quedará fuera de la competición.

En EEUU, uno de los grandes secretos del formato es la estrella drag RuPaul por eso es muy importante quién lo presentará aquí y quién estará en el jurado.

Lo primero que pedimos es que sea gente del colectivo y dar visibilidad a auténticas transformistas y drags.

Lo que no sería de recibo es que, al final, veamos a los mismos personajes de siempre en un programa tan esperado.

No, no queremos ver a Mario Vaquerizo, Lolita, Alaska, Pedroche o Los Javis. No por favor. Ya no.

De hecho, estos han sido los nombres que han sonado mucho en redes sociales el mismo día del anuncio, en especial el del marido de Alaska. Nadie quiere a Vaquerizo ahí.

Espero que Atresmedia sepa aprovechar la oportunidad y se arriesgue.