‘Sálvame’ infecta a Antena3: La guerra contra Pantoja invade la televisión de la manera más sucia

La nunca visto. La guerra entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, ya es un fenómeno televisivo más allá de ‘Sálvame’ o Telecinco.

Llevan en Telecinco varias semanas con el tema en cuestión. Una guerra inaudita que está siendo muy rentable ‘para todos, especialmente para Telecinco.

Hagamos un breve resumen: Kiko Rivera acudió al ’Deluxe’ para decir que estaba sufriendo una depresión y que por eso le había sido infiel a su mujer, Irene Rosales (sin comentarios).

Isabel Pantoja llamó al ‘Deluxe’ para decirle a su hijo que, prácticamente, su depresión era un cuento y que no tenía motivo alguno para estar tiste.

Esto provocó que Kiko se enfadara y le declarara la guerra a su madre como nunca antes ha sucedido.

Tras varios a taques y una exclusiva brutal en Lecturas, Kiko tocó fondo en su guerra el viernes 13 de noviembre de 2020 en el especial de Telecinco, ‘Cantora: la herencia envenenada’.

Allí, Rivera se despachó a gusto contra su madre. La acusó de ser mala progenitora, de no estar a su lado cuando superó su adicción a las drogas, que desde pequeño le mintió con la herencia de su padre (Paquirri) que está enferma por el dinero y que tiene, en su casa, las cosas de Paquirri que, supuestamente, habían robado el día que el torero murió.

Todo esto ha provocado que Kiko se haya acercado, por fin, a la familia paterna y a sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera.

Telecinco está arrasando en audiencia con el tema. No se habla de otra cosa. En ‘Sálvame’ le dedican al tema cinco horas diarias, en ‘A.R’ y en ‘Ya es mediodía’ también hablan del asunto y en ‘La casa fuerte 2’ lo explotan al máximo puesto que allí está Chabelita, Isa Pantoja, participando.

Pero lo increíble ahora es que la guerra ha cruzado fronteras catódicas. El 17 de noviembre de 2020, Fran Rivera, hermano de Kiko y colaborador de ‘Espejo público’ en A3 charló con Susanna Griso del asunto.

Todo lo que contó Kiko yo lo sabía, pero he guardado silencio por él. Yo no creía que debía ser la persona que le contara todo lo que se ha enterado a no ser que me preguntara. Hay mucho más.

Se debería de saber la verdad tarde o temprano. Hay mucha gente que dan vergüenza moral, gente que debería meterse en un agujero y no salir en su vida