La entrevista más esperada: Ana Obregón, rota de dolor, habla como nunca de la muerte de su hijo

Ana Obregón por fin ha hablado. Meses después de la muerte de su hijo, la actriz y presentadora se ha abierto en canal para la revista ‘¡Hola!’

Desde que Aless Lequio murió el 13 de mayo de 2020, su madre, Ana García Obregón, casi no se ha pronunciado públicamente a parte de varios mensajes en redes sociales.

Pero el 18 de de noviembre de 2020, Obregón apareció en la portada de la revista ¡Hola! , en una exclusiva llena de dolor.

Entre otras cosas, la actriz ha expresado que:

Ya no me quiero ir porque quiero hacer cosas que Álex quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado

Siempre le dije la verdad, menos al final; él ya tampoco preguntaba. Los últimos meses fueron de una crueldad que no se puede explicar». Y también cuenta cómo pasaron la última noche juntos los tres, cómo fue su despedida.