Toda la verdad: Telecinco está destruyendo a Isabel Pantoja por motivos que no tienen que ver con Kiko Rivera

Telecinco lleva más de 30 horas en menos de una semana dedicadas a destruir a Isabel Pantoja. ¿Por qué? ¿Hay un motivo oculto?

Sobrecarga Pantoja

Desde el viernes 13 de noviembre de 2020, cuando se emitió el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’, cosechando una audiencia de más de cuatro millones de espectadores, no se habla de otra cosa en Telecinco.

En ‘Sálvame’ le dedican una media de cuatro horas diarias a la guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, además de que ocupa gran parte de la escaleta de programas como ‘Socialité’ o ‘Viva la vida’. Por no hablar de que en las secciones del corazón de ‘El programa de Ana Rosa’ o ‘Ya es mediodía’ también debaten sobre el asunto.

Es comprensible que, a priori, un tema así se explote. Primero porque, dentro de la prensa del corazón, es inaudito.

La guerra más rentable (para algunos)

Kiko Rivera siempre ha defendido a su madre a capa y espada. Hasta ahora. El DJ, amén de que está saneando sus cuentas bancarias, está machacando a su madre, tachándola de mala persona y de ladrona (se supone que le engañó, desde pequeño, con la herencia de su padre, Paquirri).

Telecinco, como empresa privada que es, lo que quiere es beneficios y ha visto en la guerra Pantoja todo un filón.

De hecho, esta polémica les va a salvar el mes, puesto que Telecinco lleva bastante tiempo perdiendo todos los prime-time frente a sus competidores.

Mientras, la Pantoja, dicen, está destrozada, medicada, fuera de sí. Puede que su hijo tenga razón en todo lo que dice o no. El problema aquí es la normalización del acoso, justificar el destruir a alguien por el bien del show. Es el mercado de las almas. Da miedo pero no es una sorpresa. Es la forma de actuar de Mediaset.

¿Por qué tratan así a Isabel Pantoja cuando está dentro de Mediaset?

Pero hay un detalle importante: Isabel Pantoja es una de los suyos. Tiene un contrato con Mediaset que vence el próximo mes de abril de 2020.

Qué casualidad que justo cuando empezó la guerra entre Kiko y su madre, arrancaron los rumores de que Isabel Pantoja podría no renovar su contrato con Mediaset.

Lo curioso no es que desde la empresa, se apresuraron (con un énfasis poco común) en desmentir todos los rumores. Lo hicieron desde ‘Todo es Mentira’ (que no suele meterse en asuntos así ( y desde la web de noticias del grupo Nius, donde se aclaraba que, Tras ‘Idol Kids’, la empresa estaba estudiando otros formatos en los que encajar a la Pantoja.

Pantoja no interesa como artista sino como personaje

Primero, ‘Idol Kids’ no funciona. No es un fracaso pero tampoco un éxito. No es lo que se esperaban.

La Pantoja siempre tendrá a sus fans pero ha dejado de ser una artista. La tonadillera es ahora personaje. Interesa su vida, no su obra.

¿Chantaje a la vista?

Mediaset quiere explotar esa parte de Pantoja con entrevistas exclusivas pero ella se niega. ¿Podría ser, pues, que todo este acoso y derribo, sea una estrategia de presión para que Isabel ceda a los deseos de Paolo Vasile? Podría ser. No es la primera vez que ocurre.

Además, le han ofrecido presentar Las Campanadas, aprovechando la guerra con su hijo para explotar más el morbo. Ella aún no sabe qué hacer. Da igual. Telecinco ya tiene el negocio montado. Es una lástima.