‘La casa fuerte 2’: el comentario sexual de Jorge Javier Vázquez a Tom Brusse que provoca arcadas

Jorge Javier Vázquez no es gracioso, es soez, y si no que se lo digan a los espectadores de ‘La casa fuerte 2’.

El programa más aburrido

No hay un programa más aburrido y menos interesante ahora mismo en la televisión que la segunda temporada de ‘La casa fuerte’. Es que es peor que la primera edición, y ya es decir.

Y lo curioso es que hay todo lo que se supone que triunfa en Telecinco: Peleas, gritos, escándalos, sexo, celos, ataques de ansiedad, famosillos conocidos por todos e incluso al clan Pantoja, con Chabelita como embajadora de su familia. ¿Qué podía salir mal? Todo.

El casting no cuaja, el funcionamiento del concurso no lo conocen ni sus creadores. Improvisan según necesidades. Ahora, de repente hay nominaciones, expulsados y nuevos concursantes. ¿Por qué? Porque el programa no está haciendo la audiencia esperada. Pero eso ya no lo soluciona nadie. Y lo peor es que hay tres galas semanales. Lo bueno es que terminará pronto. Esperamos.

¿Qué pasó durante la última gala, emitida el 19 de noviembre de 2020? Mucho y nada a la vez.

Vázquez a Tom: “Cuando te de un pollazo te vas a enterar”

Lo que más llamó la atención fueron las salidas de tono de Jorge Javier Vázquez. Agradecemos al presentador su entusiasmo y capacidad para levantar cualquier gala por aburrida que parezca pero a veces se pasa.

Primero, una cosa es reírse de los con cursantes y otra humillarles, como los continuos chistes sobre la edad del novio de Sonia Monroy (al que al que llama ‘hijo de la actriz), sobre todo si tenemos en cuenta que el Vázquez ha confesado púbicamente que sólo le gustan los chicos jóvenes.

Le hemos visto mil veces tontear con concursantes de sus realities pero lo que hizo ese jueves con Tom Brusse (ex participante de ‘La isla de las tentaciones’), lo hizo sólo para que hablasen de él al día siguiente.

Primero, el joven francés, le dijo al presentador que se ponía nervioso cada vez que hablaba con él. Vázquez aprovechó para proponerle una cena asolas, sin Sandra (novia de Tom). Los concursantes le rieron la gracia y hasta ahí todo bien.

Pero, de repente, en un momento dado, Vázquez le soltó :

Cuando te de un pollazo te vas a enterar

No es que sea ofensivo, es que es innecesario. Solo quiere llamar la atención para que se hable de él. Y luego se quejará.

Ataques de ansiedad, maltrato y muchas broncas.

Haciendo un pequeño resumen, Pavón y Samira han cargado contra casi todos sus compañeros.

Durante una pausa del programa sucedía lo más fuerte. De nuevo en el directo Jorge Javier Vázquez advertía:

Se ha liado. Los que habéis estado en plató habréis visto el gran ataque de ansiedad de Tom por una cosa que se ha formado entre Pavón y él.

Al volver a conectar con ‘El jardín secreto’ veíamos a Albert consolando a una Marta hecha un mar de lágrimas y diciendo.

Pavón me ha tachado de loca pero me ha dicho en la cara que soy una golfa y perdona que te diga pero no lo soy. La he cagado pero eso no es ser golfa. Chico, que estamos en el s.XXI, que una persona la puede cagar. Toda la casa me habló mal de ti y dije que te quería conocer. Vaya pringada. Además de golfa, pringada.

Unos instantes después veíamos las imágenes de la monumental discusión en la que Tom, Sandra y Marta arremetían contra Pavón. Imágenes en las que se escuchó al torero decirle a Marta: «Saliste de la isla como una golfa». Ante sus palabras los tres reaccionaron de sobremanera siendo Tom uno de los que peores se lo tomaba.

Lo primero que hizo Pavón tras el vídeo fue pedir disculpas. Pero también confesó que se había visto «acorralado» y por eso «había sacado los dientes».

Y Tom sufrió un ataque de ansiedad no sabemos muy bien por qué.

Otras cosas: Monroy y su novio se ducharon juntos y desnudos y Cristini confesó que su hermano la pegaba por ser transexual.