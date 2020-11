El caso de Elena Cañizares y la hipocresía social: ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos

La pandemia nos ha hecho peores. De eso no cabe duda. Para ejemplo, el caso de Elena Cañizares. Heroína social utilizada por los medios y las marcas para beneficio propio.

No se habla de otra cosa en Twitter desde la noche del 22 al 23 de noviembre de 2020. Elena Cañizares, una joven estudiante de enfermería y originaria de Almagro y que comparte piso en Ciudad Real con tres chicas más.

Elena dio positivo en coronavirus y, como es lógico, informó a sus compañeras de piso, anunciando que debía de mantener cuarentena en su cuarto, sin salir y llevando todas las medidas de seguridad necesarias (mascarilla, desinfección y distancia) cada vez que tuviera que ir al cuarto de baño.

Sorprendentemente, sus compañeras, que estaban fuera guardando cuarentena, se negaron a convivir con una enferma cuando les tocase regresar a casa. El egoísmo no quedaba ahí: Le pedían a Elena que se fuera a vivir a casa de sus padres (mayores y con patologías previas) para que la cuidasen puesto que ellas no estaban dispuestas ni a hacerle la comida.

Elena denunció los hechos en un hilo en Twitter en el que llegó a publicar las conversaciones de WhatsApp con sus compañeras de piso en las que se puede leer y escuchar cómo estas le exigen que coja un coche, que se vaya a su casa y que ellas están muy ocupadas con sus estudios y con el gimnasio como para cuidar de ella. De hecho la tachan de egoísta, olvidándose, primero, que cuando alguien está contagiado no puede desplazarse a ningún sitio.

Entre otras cosas, las compañeras de Elena le dijeron lo siguiente:

Sí te puedes desplazar. Conozco a 80.000 personas que se han contagiado y se han desplazado, así que no te escudes en eso. Estás siendo egoísta y sólo estás mirando por los tuyos, no estás mirando en que hay otras tres personas, que ese piso es igual tuyo que suyo y que porque tú te quedas allí no vamos a poder ir las demás

Elena tienes coche. Te coges tu coche y te vas. Coges tus cosas, tu coche y te vas a tu casa y no propagas nada. Propagas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso. Exactamente lo mismo.

Estás siendo egoísta y solo estás mirando por los tuyos, pero no está pensado que hay otras tres personas que ese piso es igual suyo que tuyo

¿Pero entonces prefieres que lo cojamos nosotras a ellos? Ya vemos lo que te importamos

Si damos negativo, te tienes que ir, aunque sea tu piso. Somos tres contra una. Es que no estamos de acuerdo. Esto va un poco por votación, ya está. Estás poniendo en riesgo nuestra salud. No hay más. Te estás encerrando en algo que no tiene sentido.