Kiko Rivera pierde los papeles contra Alessandro Lequio: “¡Tú de mí no te ríes!”

Kiko Rivera va de víctima de su madre pero no lo es. Una vez más, el hijo de Isabel Pantoja ha demostrado que no tiene un mínimo de control sobre sí mismo.

En Telecinco sólo se habla de una cosa desde hace semanas: La guerra que Kiko Rivera le ha declarado a su madre, Isabel Pantoja.

Es tanta la información que se da al respecto que Mediaset prácticamente sólo vive de sacar trapos sucios de la tonadillera, algo que llega a ser amoral y humillante.

En todos los programas de Telecinco se habla del conflicto y unos opinan que Isabel Pantoja, tal y como la acusa su hijo, es una mala madre y una estafadora, mientras que el resto es de la opinión de que el DJ está intentando hacer negocio a costa de su progenitora ya que está sin un duro.

Entre los que apoyan a Isabel está Alessandro Lequio, colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, quien ha sido muy crítico con la actitud de Kiko Rivera.

El 24 de noviembre de 2020, Lequio confesó en directo que Kiko le había enviado un mensaje privado para preguntarle si tenía algún problema personal en su contra, a lo que el italiano contestó riéndose.

Acto seguido Rivera publicó los mencionados mensajes en su cuenta personal de iG. En ellos, Paquirrín le decía a Lequio:

Querido Alessandro, creo que jamás te he faltado al respeto ni he dicho nada en contra de usted y mucho menos por el cariño que le tenía a su hijo. ¿Le ocurre algo conmigo? Espero que no sea nada personal.