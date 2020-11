Iker Jiménez se enfrenta a su mayor escándalo en ‘Informe Covid’: ¿Nos la ha colado o tiene razón?

Iker Jiménez fue protagonista de una calurosa polémica en redes sociales por su último ‘descubrimiento’ en ‘Horizonte: Informe Covid’ (Telecinco).

Jiménez, uno de los mayores referentes informativos españoles durante la pandemia del coronavirus , está aprovechando su conocimiento sobre el coronavirus (él fue el primero en advertir del caos que estaba por venir pero le tacharon de alarmista) y por ello Mediaset, además de su clásico ‘Cuarto Milenio’ (Cuatro) le dio un programa en el acces prime-time de Telecinco, ‘Horizonte: Informe Covid’ en el que desvela, cada miércoles, datos sobre el virus.

Pero el 25 de noviembre de 2020, Iker fue protagonista de una peculiar polémica en redes sociales. Analicemos el asunto.

El protector labial que protege del coronavirus: ¿Publicidad encubierta?

Ese día apareció en el plató de ‘Horizonte’, el doctor Carballo para promocionar su último invento.

Ya que ha quedado demostrado que el coronavirus permanece tanto en las superficies (en los plásticos, los vidrios y el papel, sobre todo) como en la piel (no higienizada) el doctor Carballo ha presentado un inventado que fabricado con otros colegas sanitarios para poder beber con seguridad si salimos a comer o cenar a un restaurante.

Se trata protector de boca que se adhiere al filo de los vasos (y que es muy fácil de llevar en un bolso o bolsillo) para que nuestros labios no toquen directamente con el objeto:

Hay que tener en cuenta que el camarero lo toca con la mano y él se puede haber tocado la nariz o la boca previamente, aunque lleve mascarilla

Dijo el médico.

Un gran invento, es verdad. Algo que a todos nos podría proteger pero que fue visto en redes sociales como publicidad encubierta de un producto dentro de un programa que debería limitarse a la información.

Y además!!!… Ésta promocionando un artículo de plástico, lo que no te mata te hace más fuerte 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🦇🦇🦇madre del amor hermoso — Roberto (@Roberto62730260) November 25, 2020

Comprad comprad! Qué se acaba! Madre de Dios, el insulto a la inteligencia es cada vez más gordo, y ahora robando a la gente y todo…. — abc (@ppcampos99) November 25, 2020

Y además!!!… Ésta promocionando un artículo de plástico, lo que no te mata te hace más fuerte 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🦇🦇🦇madre del amor hermoso — Roberto (@Roberto62730260) November 25, 2020

El Dr. César Carballo @ccarballo50 ha diseñado un protector labial para colocar en los vasos que permitiría limitar la transmisión del virus #Horizonte pic.twitter.com/EtLec3dr7K — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 25, 2020

¿Tienen razón estas voces críticas? En esta ocasión puede que no porque hablamos de un problema de salud pública y vivimos en un estado capitalista. Igual que compramos mascarillas o geles, también lo podemos hacer con este protector labial. Eso sí, desconocemos realmente la fiabilidad de este producto o si está aprobado o no. Ese es el problema. No se puede promocionar algo tan delicado sin garantías.

El gen número 16

Por otro lado, esa noche se habló de un hallazgo hasta ahora desconocido sobre el coronavirus.

Ahora que el mundo está esperanzado con la aparición de, al menos, tres vacunas que superan el 90% de eficacia en la respuesta inmunológica contra el coronavirus SARS-COV-2, ha aparecido una noticia que ha demostrado que todavía no conocemos del todo al “raro” virus, como lo denominó el coronel Otero en el programa, al que nos enfrentamos a nivel planetario.

Así lo han explicado en la mesa de expertos de ‘Informe Covid’ el investigador Miguel Pita y el divulgador José Manuel Nieves:

Un gen oculto es un gen que se encuentra dentro de otro gen. Es decir que, por un lado, tenemos un armario pero, dentro, encontramos que hay un cajón. Eso es lo que se ha encontrado en el genoma del covid19, que está compuesto por 15 genes, ahora, de 16.

La importancia de este descubrimiento es que, cuando aparece un gen oculto, puede no tener ningún tipo de efecto sobre el propio virus pero, según se ha comunicado, nuestro organismo presenta una fuerte respuesta inmunológica frente al gen número 16 y, por lo tanto, esto hace sospechar de su importancia.

Afortunadamente, este nuevo gen, como ha confirmado Miguel Pita en ‘Informe covid’, no altera en ningún modo la eficacia de las vacunas que ya se han fabricado y que, en los próximos meses, si todo va bien, se empezarán a comercializar a escala mundial.