Belén Esteban acaba con la carrera de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’: La bronca más salvaje

La gran víctima televisiva de la guerra entre Kiko Rivera y su madre es Anabel Pantoja. La colaboradora de ‘Sálvame’ está sola y el 30 de noviembre de 2020, hasta la que se suponía que era su amiga, Belén Esteban, la hundió del todo.

La explotación que está haciendo Telecinco de la figura de Isabel Pantoja y de la polémica que últimamente ha protagonizado con su hijo es demencial y agotadora.

Son horas y horas de televisión hablando del mismo tema, y la audiencia, de momento, no de cae.

Pero la que está en una situación más difícil es Anabel Pantoja. Obviamente, sus compañeros solo le pregunta por lo mismo pero ella no se atreve a decir nada por miedo a la represalias familiares.

A Anabel le ha pasado siempre lo mismo, no es nada nuevo. No se moja nunca, no aporta nada y llevamos años preguntándonos porqué la tienen contratada en ‘Sálvame’.

Y para colmo, la prima de Kiko Rivera se pasa el día quejándose de ‘Sálvame’, de sus jefes y de sus compañeros.

Todo hace indicar que el trabajo de Anabel pende de un hilo, sobre todo tras lo que pasó el 30 de noviembre de 2020.

La gran bronca entre Anabel y Belén Esteban

Ese día salieron a relucir otras polémica de Isabel Pantoja como la supuesta bata de cola que se le intentó cobrar a Miguel Poveda o el dinero que podría haber prestado a la cantante.

Anabel Pantoja, desde su casa de Canarias (ya que se recupera de una fractura en una pierna) lo negaba todo, decía no tener constancia de nada… pero su amiga Belén Esteban, que empezaba la tarde dando la cara por ella y enfrentándose a Kiko Matamoros, perdió la paciencia: «Yo te quiero mucho pero ya está bien».

La aludida, ofendida, hacía amago de colgar el teléfono pero Belén Esteban se lo impedía dejándole las cosas claras:

No eres más ni menos que nadie, que te has roto el pie, no te has roto las dos caderas ¡Joder! ¡Ya estoy harta, tío!«

Anabel no daba crédito al brote de su amiga pero Belén se quejaba una vez más:

Llevo varios días diciéndole que baje los humos.

La colaboradora insistía en que no tiene por qué responder a preguntas sobre su familia y Belén volvía a la carga:

¿Por qué te preguntamos? ¿Por el Brexit?

Anabel, histérica, dijo: