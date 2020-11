La orgía navideña de Leticia Sabater que da mucha grima

Desgraciadamente, parece ser que no es Navidad si Leticia Sabater no saca villancico. El que nos tenía preparado para el 2020 es digno de este año. Es decir, es terrorífico.

Tras ‘Trínchame el pavo’ y ‘El polvorrón’, llega Papa Noel, You’re the Only One, el nuevo villancico de Leticia Sabater para ‘endulzar’ las fiestas y ser Trending Topic en Twitter (que al final es lo único que quiere).

En esta ocasión se atreve a cantar en inglés (dios nos pille confesados) pero ofrece, en su videoclip, una muestra más de todo aquello que la define: provocación casposa.

Y es que en las imágenes, a la ganadora de ‘La casa fuerte 1’ se la llega a ver fingiendo relaciones sexuales con un señor disfrazado de Santa Claus y haciendo una cama redonda con los Tres reyes magos.

Sabater, creyendo que es Mariah Carey cantando su mítico All I want for Christmas is you , se contonea, vestida con un trikini navideño, delante de Papá Noel y acto seguido, el buen señor tiene una elección.

Obviamente, en Twitter se ha desatado la locura (otra vez) ante la desfachatez y el mal gusto descarado del videoclip en cuestión pero es que a eso se dedica Leticia Sabater.

Por cierto, el jueves 26 de noviembre 2020, la catalana visitó, junto a yola Berrocal, la gala de ‘La casa fuerte 2’ y asustó a la audiencia con una lentillas azules que daban muy mal rollo y que Jorge Javier Vázquez utilizó para reírse de ella.