Ana Rosa Quintana estalla como nunca contra Asraf, el novio de Chabelita: “¡Machista!”

Isa P., más allá de las guerras familiares, tiene sus propios dramas, para empezar, el cómo la trata su novio, Asraf Bento. Tan tóxica es esta relación que ha indignado a la mismísima Ana Rosa Quintana. Pero el problema no es quien es machista o no, si no el tipo de comportamiento que fomenta Telecinco.

Asraf se comporta como un machista. Eso es algo incuestionable y que no es nuevo. Ya lo vimos en ‘GH VIP’ cuando conoció a Isa Pantoja y, después, en numerosos vídeos en los que le han pillado discutiendo y agarrando de mala manera a su pareja.

Pero en ‘La casa fuerte 2’, el modelo ha explotado en todo su esplendor. Sus inseguridades y miedos provocan que intente controlar en todo momento a su novia, que la presione, la humille y le haga chantaje emocional. Ella intenta defenderse como puede pero siempre cede. A saber, esto es una relación tóxica.

Tanto en el programa como en la cadena todos se quejan de la terrible actitud de este chico pero ahí está, concursando y siendo colaborador habitual de ‘Ya es mediodía’. Luego, que si ’12 meses, 12 causas’ contra el maltrato. Es pura hipocresía.

El cabreo de Ana Rosa

El caso es que alguien que se ha enfadado, y mucho, contra la actitud de Asraf ha sido la mismísima Ana Rosa Quintana, quien, el 1 de diciembre de 2020 dio un golpe en la mesa y cargó contra en novio de Isa Pantoja.

Su pareja es una persona a la que sólo le importa su orgullo, su ego, que no le critiquen, es él, él o él… es un machista. Estoy muy preocupada.

Algunos colaboradores explicaron que Asraf podría tener problemas de autoestima y que al salir del concurso todas estas imágenes le pueden ayudar. Sin embargo, Ana Rosa estalló:

¿La autoestima? Él tiene la autoestima… Él es un tic machista típico, típico….

La periodista continuó criticando la actitud de Asraf:

Le tengo mucho cariño a Isa porque es una buena niña, lo está pasando fatal y no está ayudándole en nada.

Por último, Ana Rosa ha decidido qué va a hacer cuando vea la hija de Pantoja: