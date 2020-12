El gran secreto de ‘Mask Singer’: ¿Paz Vega, Terelu y Elsa Pataky participan?

La quinta gala de ‘Mask Singer’ en A3 trajo muchas novedades aunque pocas sorpresas.

Vanesa Martín, sustituta de Malú

Primera novedad de la quinta gala de ‘Mask Singer’, emitida el 2 de diciembre de 2020: No estaba Malú como investigadora.

El programa se grabó a principios del otoño de 2020 y en esa época la cantante se puso enferma y tuvo que ausentarse como miembro del equipo de investigadores del concurso de A3.

A Malú le dolía la espalda y le diagnosticaron una hernia de hiato. Por eso fue sustituida por su amiga, la cantante Vanesa Martín. Pero por un solo día. Para el resto de galas volverá la pareja de Albert Rivera.

¿Cómo estuvo Vanesa Martín? Divertidísima pero de manera involuntaria. Como Malú no es que sea el alma de la fiesta pero dijo algunas cosas desternillantes como cuando no sabía quién era Arón Piper (actor de ‘Élite’) o cuando pensó que catrina no podía ser Shaila Dúrcal porque la ‘máscara’ estaba más delgada:

Nueva mecánica

También hubo novedades en cuanto a la mecánica del concurso.

Hubo una nueva fase de investigación: Verdad o mentira. Las máscaras dan tres pistas sobre su personalidad en el plató. Sin embargo, no todas son verdad y algunas pueden despistar. Los investigadores tendrán que averiguar cuál son ciertas y cuáles son falsas. Al final de la noche, el desenmascarado revela las pistas que no eran ciertas.

Fernando Tejero: ¿Previsible o no?

La máscara expulsada de la semana fue la del monstruo y como muchos pensábamos desde el comienzo, se trataba del actor Fernando Tejero.

Cierto es que puede parecer previsible porque se dieron muchas pistas claras pero durante la gala nos hicieron dudar. Podría haber sido Santiago Segura perfectamente. De hecho, los investigadores estaban divididos.

Esto es lo bueno de ‘Mask Singer’, que aunque uno sospeche la identidad de las máscaras siempre duda y espera a la revelación final.

¿Elsa Pataky, Terelu o Paz Vega?

Aún quedas muchas máscaras por averiguar y hay nombres que nombres que suenan más que otros.

Para Caniche, por ejemplo, se asegura en redes que es la mismísima Elsa Pataky (sería un puntazo) aunque también es muy posible que sea Blanca Romero o incluso Paula Echevarría.

Cerdita crea muchas dudas porque no se sabe muy bien si es hombre o mujer. La que más suena es Terelu pero no sería muy probable teniendo en cuenta su contrato con Telecinco aunque todo es posible. Otra posibilidad es que sea Bátbara Rey y es lo más probable. Eugenia Martínez de Irujo y Antonia Dell’Atte también suenan como concursantes.

Y Catrina casi es seguro que es Paz Vega. Desde aquí apostamos lo que sea.