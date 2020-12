¡Pelos de punta! Indescriptible agresión de los padres de Rafael Amargo contra ‘Sálvame’

De las escenas más incómodas que hemos visto últimamente en TV. ‘Sálvame’ ‘acosó’ a los padres del bailaor Rafael Amargo tras haber sido detenido por presunto tráfico de drogas. Los señores, alterados, atacaron a los reporteros peor hay mucho que analizar.

La detención de Rafael Amargo

Tal y como informó el informativo de Telemadrid el 1 de diciembre de 2020, Amargo ha sido detenido junto a otras tres personas por organización criminal, relacionada con tráfico de drogas. Fuentes policiales, citadas por la agencia Europa Press, señalan que en el marco de la misma operación, los agentes han arrestado a otras cuatro personas, entre ellas la pareja del coreógrafo.

Tras su detención, Amargo fue trasladado a la comisaría del distrito centro de Madrid, donde habría prestado declaración.

El jueves 3 de diciembre se supo que la fiscalía habría pedido cárcel para el bailarín y su pareja.

Sálvame’ se frota las manos con el caso

Obviamente, en ‘Sálvame’ aprovecharon la detención de Amargo para cargar contra él. Le describieron como un ser “endiosado”, “soberbio” y con un “carácter horrible”. El único que intentaba defenderle fue Antonio David Flores alegando que era un “gran artista y un gran amigo “ cuando no estaba bajos los efectos de las drogas. De hecho, Antonio David ‘justificó’ al bailarín echándole la culpa a sus “amistades”.

Pero el jueves 3 de diciembre de 2020 se tocó fondo en el programa porque una cosa es informar de un hecho que es noticia pero otra es el morbo, la crueldad y la inutilidad.

El enfrentamiento de los padres de Rafa Amargo contra ‘Sálvame’

Esperaron los de ’Sálvame’ a última hora (casi las 9 de la noche) para emitir la escena que habían estado anunciando toda la tarde, avisando, eso sí, de que el lenguaje utilizado podría herir nuestra sensibilidad.

En las imágenes veíamos a los padres de Rafael Amargo andando por la calle y siendo perseguidos por varios reporteros.

Los señores no querían hablar con los periodistas y no duraron en enfrentarse a ellos. El padre, muy enfadado, llegó a agarrarse sus partes nobles como gesto para ahuyentar a los reporteros.

El señor pedía que le dejaran en paz, que estaba enfermo y no quería que le ocurriera algo con tanto ‘acoso’.

Tras ver las imágenes, en ‘Sálvame’ justificaban la actitud de los padres de Amargo pero la presentadora, Carlota corredera, apuntó:

Nosotros no tenemos la culpa de lo que ha hecho su hijo.

Eso sí, aunque decían respetar a los padres del bailaor, repitieron las imágenes otra vez, por si acaso. Muy triste.

El examante al que no se le entendía nada

Peor hubo más. El programa entrevistó a un ex amante de Amargo, un actor de cine porno gay . Un señor que no dijo nada concreto más allá de lo que se sabía (que artista toma drogas) y al que casi no se le entendía al hablar. ¿Era necesario? No.