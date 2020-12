Jorge Javier Vázquez, humillado en la histórica llamada de Jesé Rodríguez a ‘La casa fuerte 2’

El jueves 3 de diciembre de 2020, el jugador de fútbol Jesé Rodríguez intervino en la gala de ‘La casa fuerte 2’ para darle ánimos a la madre de su hijo, Aurah Ruiz. Fue un momento sorprendente pero también muy incómodo. Eso sí, la historia tiene su jugo.

Una semana antes, Aurah Ruiz fue Trendig Topic en Twitter por unas declaraciones que hizo en Instagram. Al parecer, según ella, había pillado a su pareja y padre de su hijo, Jesé Rodríguez, durmiendo en el sofá con otra mujer, algo que volvió loca a Aurah, quien destrozó el mobiliario e incluso, dicen, agredió al futbolista.

Pero al parecer, la pareja se reconcilió aunque a Jesé, según ella, no le hacía ninguna gracia que Aurah entrase en el reality de ‘La casa fuerte’.

Pero es que no es sólo esto. Aurah y Jesé se separaron hace mucho, tras el nacimiento del hijo que tienen en común. Ella se pasó años llorando por el trato vejatorio que, según aseguraba, recibía de su exnovio.

De hecho, cuando Aurah participó en ‘GH VIP’, Jesé la denunció por abandonar a su hijo (Tuvo ella que salir del concurso para ir a un juzgado).

Pero esta pareja, al parecer, se lo perdona todo. Muy sano…

Y de repente, la sorpresa. El jueves 3 de diciembre de 2020, Jesé llamó a ‘La Casa fuerte’ para hablar con la que se supone que sigue siendo su novia.

En cuanto Jorge Javier habló con el futbolista, este contestó con monosílabos, y cuando el presentador le preguntó sobre qué es lo que le quería decir a Aurah, Jesé dijo tajante:

O sea, que no quería hablar con Jorge Javier.

Cuando Aura reconoció la voz del padre de su hijo se quedó en shock:

Dijo ella mientras que Jesé, muy seco, le dijo:

Ella seguía sin creer lo que estaba pasando pero logró lanzarle una indirecta:

El deportista se limitó a soltar un simple “siempre”.

Jorge Javier intervino para ver si aquello se ‘animaba’ y apuntó:

Para ella es impensable que hayas entrado en televisión

Aquí, el futbolista se negó a contestar porque eso eran “dos preguntas”, no una como habían acordado.

Aurah seguía sin dar crédito a nada pero dijo:

Tuve una conversación con él justo antes de entrar y hay cosas que quiero preguntar. Solo te pido que hagas las cosas bien. Quiero ganar, no puedo permitirme tener la cabeza dentro y fuera.

Él sabe lo que tiene que hacer bien. Que me respete, que yo lo estoy haciendo aquí. Espero tener una conversación con la que aclarar todo. Que no deje que ninguna persona haga más daño a la familia.

Estoy flipando tanto, que no tengo ni lágrimas, no sé cómo reaccionar. Estoy feliz, pero no me lo puedo creer. Tengo muchas cosas que aclarar. Lo quiero, pero no se me olvida lo que ha pasado. No lo quiero exponer más aquí»