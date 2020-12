Así nos han manipulado en ‘Sálvame’ para beneficiar a Mila Ximénez frente a Lydia Lozano

Es increíble cómo en ‘Sálvame’ benefician siempre a los mismos. No se sabe porqué, Mila Ximénez está protegida en el programa. Para muestra lo que pasó el 9 de diciembre de 2020.

Todo estalló el lunes 7 de diciembre de 2020. Un comentario de Mila Ximénez nos puso en alerta: lleva un mes sin hablarse con Lydia Lozano. La aludida lo confirmó, de hecho, comunicó entre lágrimas que fue decisión suya tras una exclusiva de Mila.

La colaboradora hizo unas declaraciones tras una bronca en plató, le acusó de victimizarse, de querer ser protagonista… y esta fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Lydia, que tomó la decisión de no volver a hablar a su compañera para no sufrir más.

Mila de hecho, no dejó de insultarla de la manera más cruel.

Mila se reitera

El 9 de diciembre de 2020, miércoles, Mila y Lydia se reencontraron aunque, durante dos horas estuvieron separadas.

Mila, desde el plató, reiteró todo lo que dijo de su compañera:

Lydia tiene la misma reacción que el hermano de Mafalda, que tiene la capacidad de aguantar un mes y seguir llorando”

Además, se quejó de que no se pueden arreglar las cosas cuando la persona a la que tienes delante no para de llorar:

Tiene esa forma de defenderse y te deja sin armas.

Lydia, “destrozada”

Jorge Javier Vázquez se iba a solas a una sala VIP para hablar con Lydia Lozano. Intentaba no derrumbarse, pero la colaboradora no podía evitarlo y es que lleva un mes llena de nervios por ir a trabajar sin hablar a su compañera, a lo que se sumaba que no quería que nadie se diera cuenta de ello.

Para ella, ir a trabajar ha sido un horror, lo ha pasado muy mal y esa tensión le pasa factura ahora.

Yo he tomado una decisión pero es que estoy deshecha y no quiero llorar…

dijo la colaboradora y pedía permiso a su compañera para contar algo.

Lydia intentó llamar a Mila, pero no la localizó, pidió a un amigo que le avisara del momento en que podría hablar con ella, pero finalmente intercambiaron unos audios.

El reencuentro más manipulador

Al final, ambas se vieron las caras e incluso habló para el programa una mediadora profesional. Un circo para que al final, pasara lo de siempre: la reconciliación.

El problema es que Mila volvió a tirar de la pena por la enfermedad que sufre, (cáncer de pulmón) y Lydia terminó por pedirle disculpas a su amiga.

En ‘Sálvame’ siempre protegen a los mismos, sobre todo a Mila y a Kiko Hernández. Por mal que traten a sus compañeros, siempre salen victoriosos.