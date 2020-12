Cabreo sin precedentes de Paz Padilla contra Oriana Marzoli por sus fiestas ilegales: “¡Egoísta!”

A Oriana Marzoli parece no importarle la pandemia y esto ha provocado que Paz Padilla explote contra la colaboradora en ‘Sálvame’

Conocidas son ya las fiestas ilegales que Randy Koussou Alam-Sogan, el empresario conocido como el Príncipe Africano, organizaba en su chalé de Aravaca durante la pandemia.

El 7 de diciembre de 2020, en ‘Sálvame’, Rafa Mora anunció que en una de esas fiestas clandestinas estuvo la ex tronista y habitual concursante de realities de Telecinco, Oriana Marzoli.

La persona que ha estado en esa fiesta pegándose la juerga, cachondeándose, de todo lo que está ocurriendo y encima lo airea es Oriana Marzoli .

Fue tal el impacto de la noticia que Mila Ximénez, enferma de cáncer de pulmón, dijo:

Me niego a coincidir con ella en ningún sitio, a mí no me va a infectar cuando yo estoy en mi casa y no veo ni a mi familia, para que una niñata se vaya de fiesta y me contagie a m