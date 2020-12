Marta López y Efrén siguen con su “montaje” en Telecinco: ¿Hay grabaciones íntimas de la colaboradora?

Nuevo giro (quizá inventado) en la historia de ‘desamor’ entre la colaboradora Marta López y el extronista Efrén

A finales del verano de 2020, Marta López anunció en ‘Sálvame’ que estaba enamorada de Efrén, conocido por ser el primer tronista de la historia de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Hace años hubo algo entre ellos pero nos vendieron que ahora era algo más ‘formal’.

Tanto Marta como Efrén necesitaban popularidad. En abril, López fue protagonista del llamado ‘Merlos Place’ pero esa trama terminó pronto. Efrén por su parte, estaba deseando volver a tener la popularidad de antaño.

Tras varios ‘Deluxe’, el sábado 5 de diciembre de 2020, ambos confirmaron su ruptura en el programa de Telecinco y nadie les creyó.

De hecho, el lunes 7, Kiko Hernández, amigo íntimo de Marta López, acusó a su compañera de “montajista”

Ella quiere seguir explotando su trama y así lo hizo el jueves 10 de diciembre de 2020 en ‘Ya es mediodía’

así comenzó a relatar Marta López lo que le ha pasado a la colaboradora con Efrén, a parte del disgusto que se ha llevado tras dejarlo con su ex, ahora se suma una información que le ha llegado por parte de una amiga muy íntima suya.

Me dijo que lo que te voy a decir no te va a gustar nada de Efrén, me dijo que Efrén tenía grabaciones mías, que tenía conversaciones mías. no sé dónde las quería utilizar