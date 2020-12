Un micro abierto destapa lo que realmente piensa Belén Esteban del rey Juan Carlos y de ‘Sálvame’

Belén Esteban tiene miedo a dar su opinión política pero el 10 de diciembre de 2020, un micro abierto la destapó

Desde que tuvo su ya histórica bronca con Jorge Javier Vázquez por sus opiniones sobre la gestión del Gobierno durante la pandemia, Belén Esteban se cuida muy mucho de hacer comentarios políticos en el plató de ‘Sálvame’.

El 10 de diciembre, sin embargo, la colaboradora tuvo que morderse la lengua aunque algo se le escapó.

Ese día se debatió en el plató de Telecinco que Juan Carlos I ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos, tal y como comunicaron sus abogados el 9 de diciembre de 2020.

Paz Padilla, la presentadora, anunció:

A lo que Belén Esteban saltó:

Pero antes de dar paso a un vídeo, Belén pensaba que ya no se la escuchaba pero un micro abierto la delató:

Se quejó la de Paracuellos.

Luego apareció la escritora Carmen Duerto para debatir sobre el tema y Belén optó por no mojarse demasiado aunque sí que dijo:

Yo del tema del rey no quiero hablar porque tengo mis ideas y sé lo que pasa. Yo de política y del rey no hablo más. Punto.

El rey no está acusado de nada. Yo he sido clara en este programa y lo he dicho. A mí el rey me gusta mucho, Juan Carlos me ha gustado muchísimo. Entiendo que todo lo que está saliendo es feísimo, tanto lo del Corinna como lo del dinero, pero yo tengo mis ideas. Creo que el rey Felipe se va a comer algo que no le pertenece, pero yo no voy a decir nada hasta que no se prueben las cosas contra el rey Juan Carlos. Cuando me enseñen una sentencia diré que llevan la razón, hasta entonces no me pronunciaré.

Me parece estupendo que el rey devuelva dinero, algo que no han hecho muchos políticos. El rey claro que habrá hecho algo mal, yo no voy en su defensa, pero nunca diré nada hasta que no haya una sentencia