Steisy (‘MyHyV’) la lía parda al equiparar a ‘La Veneno’ con Franco

La nueva adoración por la figura de ‘La Veneno’ se nos ha ido de las manos. Mucho.

El 2020 ha sido el año de Cristina Ortiz, ‘La Veneno’. Gracias a la serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo para Atresplayer Premium, las nuevas generaciones a redescubierto a la vedette, que tanto triunfó en la televisión de los 90.

Ahora, ‘La Veneno’ es un icono, incluso un referente LGTBI cuando, en realidad, no pretendió serlo.

Ahora defendemos a Cristina Ortiz por lo que han hecho los Javis con ella, no por su figura en sí.

Por eso es absolutamente surrealista lo que ha dicho Patricia Pérez, ‘Staisy’, famosa ex tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y rostro habitual de Mediaset, desde sus redes sociales.

Desde su cuenta personal de Instagram, la ex ‘Superviviente’ ha pedido, nada más y nada menos, que se incluya a ‘La Veneno’ en los libros de Historia, al igual que está Francisco Franco.

Toda la gente que dice que ‘La Veneno’ no es historia de España y que no es cultura ninguna porque no enseñó nada… Franco tampoco enseñó una mierda, nada más que a matar a gente y a matar a nuestros abuelos. Y mira, está en los libros de historia. No me jodas