Ana Rosa Quintana, a gritos contra Alessandro Lequio: la bronca más fuerte jamás vista

Lo que vimos el jueves 17 de diciembre de 2020 en el ‘Programa de Ana Rosa’ fue uno de los momentos más incómodos y violentos del año entre la presentadora y el colaborador, Alessandro Lequio. Y todo por Juan Carlos I.

Se debatía en ‘El programa de Ana Rosa’ sobre los supuestos casos de corrupción del rey emérito cuando Ana Rosa Quintana apuntó que, para todo lo que está ocurriendo en su familia, Felipe VI está adoptando un “perfil bajo” ante la opinión pública.

Ante esta afirmación de Quintana, Alessandro Lequio intentó justificar a Juan Carlos I:

Es que a su padre le están tratando como un ladrón y no está metido en ninguna causa de corrupción y, mucho menos, ha metido la mano en el cajón. ¡Hay que decirlo! Todo apunta a que este señor ha hecho sus negocios por ahí, pero no se le ha señalado la más mínima actuación que haya ocasionado un daño económico a los intereses de España.

Entonces, Ana Rosa, impactada, dijo:

¿Cómo que no? Alessandro… Perdona, ha hecho una paralela con un dinero que no se sabe de dónde viene. Yo lo desconozco.

Lequio argumentó que Juan Carlos I había hecho muchas cosas buenas por España.

Quintana le dio la razón pero apuntó:

El rey ha sido un rey maravilloso hasta que llega un momento, que no sabemos poner la fecha. En Suiza se le está investigando, ha hecho una paralela con un dinero que nadie ha explicado de dónde procede, tiene dos investigaciones… Es verdad que no está reclamado por la justicia, pero es que ¡hasta su hijo le retiró la asignación! Perdonadme pero..

Lequio siguió en sus treces, argumentando que todo lo que se le acusa al rey emérito, se sabía desde hace años pero que:

Yo lo que quiero decir es que nadie se hacía eco y ahora se hacen eco porque conviene . Le viene bien a un Gobierno que tiene problemas más gordos que los de un rey que ya no es rey.

Quintana empezó a ponerse tensa:

¡No señor! Es que no tienes razón. En primer lugar, el rey debe explicar de dónde vienen esas cuentas. Segundo, todo se desencadena desde el accidente de Botswana, de que el rey tiene una amante que vive a cinco minutos de su casa, que la señora con la que ha tenido relación durante muchos años y con la que se quería casar dice que el rey tiene X millones fuera y que a ella le ha regalado 65…. ¿De dónde ha sacado ese dinero? ¡Alguien lo tendrá que explicar! Yo no digo que sea legal o que no lo sea, sencillamente creo que se desconoce. Esto ha hecho que Felipe, para blindar la institución tenga que apartarse de su padre. Ya está, esa es la historia