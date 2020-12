De la fama a las “colas del hambre”: ¿Quién es la mítica presentadora que está arruinada?

Salir en televisión, tener fama y dinero no te protegen de la ruina. En ‘Cuatro al día’, Joaquín Prat entrevistó a una mítica presentadora de nuestro país que, actualmente sobrevive gracias a las colas del hambre. ¿Quién es?

‘Cuatro al día’, el programa de actualidad que presenta Joaquín Prat en Cuatro se puso en contacto con una famosa ex modelo y presentadora de televisión para saber cómo es su situación económica actual.

La invitada, que no quiso mostrar su rostro, apareció de espaldas ante las cámaras y se identificó como María (aunque no es su nombre real).

La presentadora dijo haberse quedado en la ruina tras haber enviudado:

Los únicos datos que dio fueron que tenía 55 años que presentaba un conocido programa musical en televisión o cuando ganó el concurso de la cara más bonita en Estados Unidos en los años 80 y que:

He sido compañera vuestra (ha trabajado en TV), he sido modelo, he tenido mi propia agencia de dirección de casting, he sido azafata, he sido intérprete, he sido mentora... y ahora me veo en esta situación. Como no he cotizado el mínimo de años que me piden me veo con una mano delante y otra detrás»