Asraf insulta públicamente a Ana Rosa Quintana y cava su tumba mediática

Asrfa Bento ya no tiene futuro en Telecinco. Ojalá.

El novio de isa Pantoja no sólo ha demostrado ser un mal concursante en ‘La casa fuerte 2’ y una nefasta pareja (su machismo y necesidad de control ha salido a la palestra) sino que, encima se ha atrevido a cargar contra una ‘intocable’ Ana Rosa Quintana.

Lo dicho, Asraf Bento es, de lejos, uno de los peores personajes televisivos de la actualidad.

Ya la conocimos en GH VIP, donde no dudó en seducir a Isa Pantoja. Él decía que era modelo internacional y conquistó a la hija de la tonadillera a pesar de la oposición familiar.

Isabel Pantoja, desde el primer momento, ha rechazado a su yerno pero Isa ya lleva con Asraf dos años, le pese a quien le pese.

Pero comenzó ‘La casa fuerte 2’ y todos los espectadores nos dimos cuenta de lo que ocurría. Asraf Y Chabelita mantienen una relación tóxica. Él no ha parado de despreciarla, de imponerse como el ‘mocho alfa’ y de querer protagonismo,

La actitud machista de Asraf ha sido tan descarada que hasta la mismísima Ana Rosa Quintana dijo que Chabelita no tiene buen gusto a la hora de elegir pareja (y tiene razón).

El jueves 17 de diciembre de 2020, Isa y Asraf fueron expulsados de ‘La casa fuerte 2’ y aunque él se empeñó en pedir disculpas por su terrible comportamiento, la audiencia pudo percibir que lo que realmente sentía era que se le acabara el chollo televisivo. No quiere romper con la hija de Isabel Pantoja porque entonces ya no sería famoso.

El domingo 20 de diciembre de 20202, durante la penúltima gala de ‘La casa Fuerte 2’, a Asraf le mostraron las imágenes de todos los colaboradores de Mediaset que han criticado su actitud, entre ellos Ana Rosa Quintana.

Dijo primero el modelo, nada más concluyó el vídeo, despertando las críticas de algunos de los colaboradores presentes.

Qué mal no, es que no me parece justo. No sabe de lo que habla.