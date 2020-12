Marta López, destrozada, rompe a llorar en directo: “Soy gilipollas”

Marta López está destrozada, o eso dice. ¿Su historia con Efrén es un montaje?

El 21 de diciembre de 2020, Marta López, colaboradora de ‘Ya es mediodía’ en Telecinco, se puso a llorar en directo al ver unas imágenes de su exnovio, Efrén. Un momento muy tenso pero poco creíble.

A finales del verano de 2020, Marta López anunció en ‘Sálvame’ que estaba enamorada de Efrén, conocido por ser el primer tronista de la historia de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Hace años hubo algo entre ellos pero nos vendieron que ahora era algo más ‘formal’.

Tanto Marta como Efrén necesitaban popularidad. En abril, López fue protagonista del llamado ‘Merlos Place’ pero esa trama terminó pronto. Efrén por su parte, estaba deseando volver a tener la popularidad de antaño.

Tras varios ‘Deluxe’, el sábado 5 de diciembre de 2020, ambos confirmaron su ruptura en el programa de Telecinco y nadie les creyó.

De hecho, el lunes 7, Kiko Hernández, amigo íntimo de Marta López, acusó a su compañera de “montajista”.

Luego, Efrén entró como concursante de ‘La casa fuerte 2’ donde se encargó de dar de qué hablar al asegurar había tenido una noche de pasión con Isa Pantoja (compañera suya en el concurso). Incluso se habló de su supuesto trío entre estos dos junto a Kiko Jiménez.

Efrén se ha ido descubriendo como un personaje oscuro y ambicioso cuyo único objetivo es tener protagonismo televisivo. Aún así, su ex, Marta López, le ha defendido a capa y espada. Hasta ahora.

Efrén Reyero se sometió a un PoliDeluxe el sábado 19 de diciembre de 2020 en ‘Sábado Deluxe’ en el que se descubrieron mentira tras mentira. De hecho Marta López, que estuvo presente, no pudo evitar preguntarle:

Efrén también negó haber grabado a Marta, pero la máquina determinó que mentía y ella perdía la paciencia:

El daño que me has hecho es irreparable, no me traiciona un novio, que también, es un amigo.