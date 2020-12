La hija de Guti, insultada y desenmascarada en ‘Sálvame’ por su fiesta ilegal

Mientras que el mundo sigue angustiado por la pandemia del coronavirus, los hay que no tienen miedo a las consecuencias y siguen su vida como si nada. Es el caso, por ejemplo, de Zaira Gutiérrez Benito

Zaira Gutiérrez Benito, hija de Arancha de Benito y Guti, exjugador del Real Madrid, celebró su 20 cumpleaños con una fiesta ilegal y no dudó en subir imágenes y vídeos del festejo en sus redes sociales.

La joven estaba rodeada de gente en un espacio cerrado, sin mascarillas, sin mantener distancia de seguridad y disfrutando de lo lindo. Todo un despropósito que supone un delito contra la salud pública.

Pero es que, para colmo, en algunos de los vídeos, había asistentes fumando y uno de ellos escribió:

Así se divertían todos, riéndose de las restricciones impuestas. Apunte: Ya ha muerto más de 50.000 personas en España.

En ‘Sálvame’ se hicieron eco de la noticia y fueron despiadados con la joven. Paz Padilla, la presentadora, se escandalizó y volvió a recordar la necesidad social de mantenerse a salvo y cumplir con las normas.

Kiko Matamoros fue más allá y tras insultar a los asistentes a la fiesta, informó que allí había más famosos:

No hay más que verles para saber su edad. De hecho, había muchas más caras famosas ahí: Dulceida y su pareja, que ya tienen unos añitos, Katerina , la chica de La isla de las tentaciones, Noel Bayarri , de Myhyv, Claudia, la ex de Rodri el de Adara …. Vamos, una delicia»

Es inexplicable que a un traficante lo metan 12 años en la cárcel y esto, que es un delito contra la salud pública, con mucho más riesgo para la salud pública que lo otro, no hagan nada

Noel Bayarri desmintió a Kiko Matamoros a través de sus redes sociales:

¿Quién coño está difundiendo la gilipollez de que yo estuve en la fiesta de no se quién hace dos días? Llevo una semana en Lanzarote cuidando mi huerto, no me toquen los tomates, gracias.