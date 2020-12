La ‘enfermedad’ de los Pantoja: de la exclusiva indecente de Chabelita a la rabieta de Anabel

Lo de los Pantoja es enfermizo. Esa familia no hace nada que no sea por dinero, aunque sea destrozarse entre ellos. Como muestra, lo que ocurrió el 23 de diciembre de 2020.

La exclusiva de Chabelita

Como era de esperar, tras salir de ‘La casa fuerte’, Isa Pantoja ha vendido la exclusiva de rigor para la revista Lecturas.

La hija de Isabel Pantoja, dice no haberse comunicado con su madre desde que salió del reality de Telecinco y después de que la tonadillera y su hijo, Kiko Rivera, se declarasen una guerra pública.

Chabelita ha aprovechado para hablar del conflicto familiar con unos titulares tremendos.

Me da miedo que mi madre no tenga ganas de vivir.

Mi hermano solo perdonará a mi madre si llegan a un acuerdo» Mi madre tiene sus teléfonos desconectados y al de mi tío yo no voy a llamar» Soy capaz de trepar por el balcón para ver a mi madre En Cantora, las cortinas siempre están echadas. Encima mi tío no quiere que se encienda la luz porque gasta. Te consume. La persona que está con mi madre no la beneficia, debería mediar entre ella y su hijo. A mi madre le hace falta un psicólogo

Isa P. contra Anabel Pantoja

Isa , además, dejó claro que “nunca” ha prohibido ver a su hijo a nadie de su familia, pero también que ninguno ha visitado su casa:

No me vale que estén un tiempo sin que quieran saber nada y de repente a las tantas quieran ver a Albertito porque les entre un ataque de amor. No entiendo ese tipo de personas

Insistía Isa, añadiendo que su madre, por mucho que quiera a su prima, Anabel, no le hace ninguna gracias que salga en televisión

Antes estos ataques, Anabel Pantoja, en ‘Sálvame’, se reveló contra su prima:

Si ella quiere decir eso de mí yo no la voy a atacar, lo que más me importa es que mi familia se arregle y esto es una chorrada porque los quiero hasta la muerte Si para hablar en una entrevista tiene una hora, podía haberme llamado cinco minutos para ver cómo está el tema

Ahí le ha dado Anabel. Esa familia no sabe interactuar sin cobrar. Es parecido a lo que les pasa a algunas estrellas del porno que no saben mantener relaciones sexuales si no es delante de una cámara. A los Pantoja les ocurre lo mismo. Su negocio es el porno, pero el emocional.