A Jorge Javier Vázquez se le va de las manos su agresividad contra Terelu Campos “¡Ridícula, coñazo!”

El problema de Jorge Javier Vázquez son sus formas. Es tan soberbio que su agresividad se le ha ido de las manos. Para muestra, su último ataque a Terelu Campos.

El 23 de diciembre de 2020, Jorge Javier Vázquez, tal y como había anunciado el día anterior, publicó en su blog de la revista Lecturas un post dedicado a Terelu Campos en el que cargaba contra ella de manera exagerada por su papel como madre.

Puede que el contenido del texto sea certero, que Vázquez tenga parte de razón en lo que se refiere a la relación entre Campos y su hija, Alejandra Rubio.

El problema es esa soberbia, esas formas y esa necesidad que tiene Vázquez de llamar la atención y de imponerse.

Y es que, el presentador de ‘Sálvame’ comienza su blog de la siguiente forma:

¡Ay, Terelu! Por dónde empiezo. Estando ya en el ‘Deluxe’ me avisaron de que habías hablado de mí en ‘Viva la vida’. Que habías respondido a algo que dije en ‘Sálvame’. Algo así como que me chirriaba la mirada orgullosa de madre que le dedicabas a tu hija, con la que compartías plató esa tarde. Me pusieron el ‘zapping’ en el ‘Deluxe’ y me sorprendió que te lo tomaras tan a la tremenda y te saliera esa vena de madre coraje que sufre porque “esa de la que hablas la he parido yo”, que es una frase de Rocío Jurado que utilizáis todas las madres cuando os da un subidón de sentimiento tan rancio como folclórico.