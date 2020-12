Las terribles consecuencias de la guerra sin cuartel entre Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez

Tenía que pasar y ha pasado. Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla se han atacado sin piedad.

Una rivalidad que viene de lejos

Nunca se han llevado bien aunque digan lo contrario. Eso se nota. Paz Padilla no cae bien entre los tertulianos de ‘Sálvame’ por mucho que ellos la hayan apoyado este año en el que ha perdido tanto a su madre como su marido.

Tras sus tragedias. Padilla regresó a Telecinco convertida en una especie de gurú de la autoayuda. Su visión del duelo (optimista y naturalista) fue aplaudida al principio pero, a base de imponerla, ha causado rechazo entre el público y entre sus compañeros.

Mucho ha tardado Jorge Javier Vázquez en sacar toda su artillería contra Padilla pero al final, el 22 de diciembre de 2020, sucedió.

«No me vendas filosofía barata»

Todo comenzó cuando Vázquez, creyéndose siempre por encima del bien y del mal, dijo, en un momento en el que apareció como invitado de su propio programa, que había escrito, para el día siguiente, un artículo en la revista Lecturas en el que criticaba a Antonio David Flores y a Terelu Campos.

Padilla, que ese día le tocaba presentar ‘Sálvame’ , le dijo a su colega:

El día que te toque a ti… Tú sabes que todo lo que sube, baja

Entonces, Vázquez contestó irónico:

Es que, ¿sabes? Yo es que estoy ya tan alto que estoy cansado de estar en la soledad de la cima, necesito ya calor…

Paz, muy zen, le contestó:

Cuando vayas subiendo, ve saludando, que serán los mismos que veas cuando vayas bajando

Vázquez empezó a irritarse:

Paz, a ti las fiestas no te sientan muy bien, ¿verdad? A mí esa filosofía barata… Eso lo dicen los antiguos: todo lo que sube, baja; torres más altas han caído

Padilla, le dio una lección al decirle:

Escucha una cosa, yo siempre digo que con la de años que llevamos aquí dando la matraca si lo más normal es que nos llamen y nos digan: ‘No vengáis más’. Y además tendremos que decir: ‘Gracias por habernos aguantado tantos años. O sea que tenemos que estar preparados para todo. El problema es que te dirán que no vengas más y encima te darán la patada

Vázquez enseñó el trasero a cámara como broma, Padilla le contestó que lo que decía no era más que “filosofía barata” y el catalán contestó:

No, eso es filosofía de libros baratos. Yo tengo unos pensamientos más profundos.

Las consecuencias de la bronca

No, no van a echar a nadie (aunque a Vázquez no le vendría mal un escarmiento). Al revés. Telecinco va a explotar esta bronca como ya hizo cuando Jorge Javier se peleó con Belén Esteban o con Terelu Campos.

Para esto ha quedado Jorge Javier Vázquez; para ser noticia por sus broncas en plató. Su soberbia va a pasarle una mala pasada y, por muy profundo que sea, va a caer. Ya no es el presentador alegre e irónico de antaño. Ahora es agresivo y mezquino.