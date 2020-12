‘Física o química: El reencuentro’: resucitar a los muertos no siempre sale bien

‘Física o química: el reencuentro’ ya está aquí. El último gran fenómeno televisivo del 2020. Un regalo de Atreplayer Premium para los muy fans de una serie que marcó una generación.

El 27 de diciembre de 2020, AtresPlayer Premium. La plataforma de pago de Atresmedia- se cayó ante la excesiva demanda por ver el estreno del primero de los dos capítulos de ‘Física o química: el reencuentro’. Enhorabuena.

El objetivo de cualquier revival es crear un evento a priori. No importa tanto la calidad del producto como las expectativas creadas.

Hace diez años, ‘Física o química’ se despidió de A3 dejando huérfanos a una generación de espectadores adolescentes que no ha tardado en encontrar ‘medicinas alternativas’ en la gran cantidad de productos televisivos que han aflorado en la última década.

Pero la nostalgia es poderosa y por eso, revivir personajes a los que les tenías cariño, con los que creciste, siempre crea curiosidad.

El problema es cuando uno ya está en otra. La tele ha cambiado mucho en diez años y el espectador también. ‘Física o Química’, como artefacto narrativo, ya pasó a mejor vida.

Pero hacer una mini serie de dos capítulos para hacer un revival es una idea estupenda. Desde un punto de vista empresarial, claro está. No es muy cara y se hace mucho ruido.

Problema. El primer capítulo, por lo menos, es malo. Así de simple. Sobran las críticas porque se ha hecho para los fanáticos y estos siempre apoyarán lo suyo pero el guion, por ejemplo, no hay por dónde pillarlo.

No voy a contar mucho de la trama (no es muy relevante y en el tráiler te la cuentan) pero, por ejemplo, hay un personaje muy querido, mucho, que regresa desde el ‘más allá’ de la manera más cursi, vergonzosa y torpe que se ha podido hacer.

Pero no podemos pedirle más a un producto que no está hecho para gustar. Está hecho para afianzar a AtresPlayer Premium como una de las plataformas españolas más sólidas. Una estrategia empresarial impecable que no ha hecho más que empezar. Esto siempre es motivo de aplauso para la industria