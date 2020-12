Guerra Pantoja: Chabelita rompe su silencio mientras que su madre se forra con un nuevo contrato con T5

Nuevo capítulo de la interminable guerra televisiva de los Pantoja. Chabelita, la hija, ha contado cómo fue realmente el último encuentro con su madre mientras que la tonadillera se prepara para volver a aparecer ante las cámaras de Telecinco ¿Cómo? No se sabe aunque todo apunta a que será en una entrevista.

Hace casi tres meses, Kiko Rivera le declaró públicamente la guerra a su madre, Isabel Pantoja, acusándola de egoísta e incluso estafadora. Mientras, la hija pequeña de la tonadillera, Isa P., entró a concursar en el reality ‘La casa fuerte’ aunque desde el programa le informaron de todo lo que ocurría en su familia (para torturarla, principalmente).

Chabelita salió del reality, llamó a su madre peor no le cogió el teléfono. Acto seguido vendió una exclusiva en Lecturas.

Pero el domingo 27 de diciembre de 2020 nos enteramos en ‘Viva la vida’ que Isa P. había ido a Cantora, la finca familiar a ver a su madre.

Según la colaboradora Ana María Aldón, Chabelita tuvo que saltar la valla de la finca para poder entrar y allí fue recibida por su tío Agustín y cuando apareció la Pantoja, está le echó de casa sentenciando que:

El 29 de diciembre de 2020, Isa P habló para el programa de Ana Rosa sobre el último encuentro con mi madre:

No hablé del programa de ‘La herencia envenenada’, lo que hablé con él fue un poco de todo, hasta del concurso, no le tengo que reprochar nada y el está en su derecho de hacer lo que quiera, que yo lo comparta es diferente.

Llevo unos días un poco mal, pero hay que seguir… Cuando volví de Cantora me quedé mal, pensando muchas cosas y lamentablemente ahora pienso que no tiene solución

Suena muy de película que salte la valla, pero si ella no tiene operativo el teléfono y no tengo mucha relación con las personas que están con ella…. pero yo puedo hablar con mi madre perfectamente, no hay ningún problema.

Esa valla está normalmente abierta, pero tendría que haber avisado. Un día antes recibo el mensaje de que mi madre está mal y no quiere ver a nadie… pues yo como no soy ‘nadie’ voy y salto la valla para verla.

Me voy por el lado izquierdo y, como hay pinchos y me conozco la finca, busco un lado que está abierto y accedo

Primero intento ponerme en contacto con ella al salir del reality, e stoy un día con mi hijo porque no es momento de llevarlo a Cantora y r ecibo un mensaje de que mi madre está mal, que no quiere ver a nadie.

Kiko y yo somos los hijos y decimos cosas en confianza de nuestra madre, sentimientos… pero el papel de Irene es complicado porque no puedes meterte, pero ves a tu marido mal, triste, no puedes hacer nada y su papel es tranquilizante

Hay cosas que comparto y otras que no , de él y mi madre, es algo que le he dicho a ellos

No lo voy a contar, solo digo que sí hablé con mi madre, hablé a solas, no estoy delante de nadie como se ha dicho.

Lo que yo hablo con ella se queda ahí, que no he contado a nadie y es imposible que lo sepa nadie.

Nunca me dice que me vaya de allí ni que sea igual que mi hermano.

La verdad de todo es que hablo con ella, salto la valla, ando a oscuras, me pudo poder hablar con ella... estos días lo he estado pasando fatal por la situación, el ambiente y estos días he pensado en volver a saltar la valla porque me vale solo con verla