María Patiño hace el ridículo entrevistando a la “amante” de Antonio David Flores

María Patiño sigue empeñada en hundir a su compañero de ‘Sálvame’, Antonio David Flores y por ello, el 28 de diciembre de 2020, la periodista entrevistó en ‘Socialité’ a una supuesta amante del colaborador.

Desesperado por ganar a ‘El Hormiguero’ en Aantena3, Paolo Vasile (Consejero Delegado de Mediaset España) ha empezado a programar especiales de ‘Socialité (programa de fin de semana ) en el prime-time de Telecinco.

Para intentar triunfar con audiencia, Telecinco ha utilizado el programa presentado por María Patiño con exclusivas y ‘bombas’ informativas que, o son falsas o resultan una decepción.

Por todo ello, el 28 de diciembre de 2020 se anunció que una supuesta amante de Antonio David Flores iba ha hablar con María Patiño en ‘Socialité’

Horas antes, en ‘Sálvame’, Flores dijo que no tenía miedo a lo que pudiera decir su supuesta amante y que estaba pensando en tomar medidas legales.

Un equipo de ‘Socialité’ se desplazó hasta Málaga para entrevistar en directo a la presunta amante de Antonio David Flores.

La chica respondió con contundencia a las preguntas María Patiño dejando claro en la primera pregunta que se acostó con Antonio David “dos días antes de su boda con Olga”.

Además especificó que “en este caso concreto fue en su casa” y “en la cama que compartía con su mujer”.

Hay muchos, demasiados, testigos de mi relación con Antonio David esos 15 años, entre ellos personas famosas.

A él no se le veía preocupado, no se escondía, de hecho era yo la que me preocupaba muchas veces.