Jorge Javier Vázquez ha perdido la cabeza: ¿A quién le importa cómo se depila el trasero?

A Jorge Javier Vázquez ya le da igual todo. Hace bien. El problema es que da demasiada información de sí mismo. No es necesario.

El 30 de diciembre de 2020 Jorge Javier Vázquez hizo doblete en la revista ‘Lecturas’. Por un lado, se llevó la portada con una exclusiva en la que enseñaba su casa y daba titulares como que:

El presentador es un provocador y le encanta. Lo malo es que luego se queje de que le critican.

Ese mismo 30 de diciembre de 2020 publicó un nuevo post en su blog de Lecturas cuyo titular rezaba así:

¿Y eso es importante? Para él sí. Según el catalán:

No me lo había hecho antes, no por temor al dolor, sino porque me daba vergüenza que manosearan mis partes. Seré más exacto: no que me las manosearan, sino que me las vieran. Porque yo he tenido una relación complicada con mi cuerpo. Teniendo en cuenta que ahora es cuando mejor estoy, pues fíjate tú cómo he podido llegar a estar antes. Y en cuanto a lo de las partes íntimas, como era tan vergonzoso, me daba pánico que alguien con quien no me fuera a acostar me las viera. Los años te quitan muchas tonterías respecto a ese tema.