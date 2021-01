Belén Esteban explota contra Pablo Iglesias para defender a Juan Carlos I

Belén Esteban , gran defensora de la monarquía, ha vuelto a dar la cara por el Rey emérito y para ello ha aprovechado para hundir a Pablo Iglesias.

El domingo 3 de enero de 2021, en ‘Viva la vida’ (Telecinco) emitieron una polémica fotografía del Rey Juan Carlos en Abu Dhabi con evidentes dificultades para caminar mientras alía de un yate.

La imagen la tomaron unos turistas españoles y es la segunda instantánea que se logra del monarca desde que se marchara a Emiratos a principios de agosto del 2020.

En la fotografía, el emérito aparece bajando de un barco en un pantalán del Club Náutico de Yas, un islote artificial en cuyo circuito se celebra el campeonato mundial del Formula 1.

El 4 de enero de 2021, en ‘Sálvame’ hablaron, como era de esperar, de la mencionada fotografía y Belén Esteban, gran defensora de la monarquía, dijo:

Me ha dado pena porque he visto a un hombre mayor. No hablo del rey pero hablo de lo que siento. Habrá cosas que sean verdad pero ¿Todo todo?