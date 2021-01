La verdadera razón por la que han roto Adara Molinero y Rodri Fuertes: ¿Es un montaje?

Todo lo que le pase a Adara Molinero hay que ponerlo en cuarentena. Ahora dice que ha roto con su relación con Rodri Fuertes: ¿Hay que creérselo?

Primera pareja que ha roto en el 2021. Adara Molinero y Rodri Fuertes (ambos conocidos por ‘ Gram Hermano 17’ aunque ella tocó el techo de la fama en ‘GH VIP 7’), han puesto fin a su relación tras 7 meses de noviazgo.

La ruptura (o posible ruptura) ha pillado por sorpresa a los seguidores de la pareja, quienes llevaban tiempo sospechando sobre esta decisión después de percatarse de que Adara dejó de seguir a su chico y borrara las fotos con él en sus redes sociales.

Ahora, después de un sinfín de especulaciones, la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ ha roto su silencio tras hacerse pública esta posible separación, que no ha sido confirmada ni desmentida por parte de ninguno de los protagonistas. Estas han sido las primeras palabras de la madrileña…

Sí, soy impulsiva. Aún así supongo que el tiempo pondrá todo en su sitio. Si quisiera televisión, nunca me hubiera ido. Paciencia

Un día después, y tras la avalancha de mensajes, Adara ha querido aclarar que ella no ha puesto fin al noviazgo dejando entrever que el responsable de la decisión habría sido Rodri:

Va a ser la última vez que me pronuncie sobre este tema. Yo no he dejado a nadie.