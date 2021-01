Nunca has visto nada igual: Rafael Amargo insultando como un loco a María Patiño en ‘Socialité’

La guerra entre el baialor Rafael Amargo y la periodista María Patiño no es un secreto pero lo que ocurrió el 5 de enero de 2021 supera cualquier cosa que hayamos visto.

El 1 de diciembre de 2020, Amargo fue detenido junto a otras tres personas por organización criminal, relacionada con tráfico de drogas. Fuentes policiales señalaron que en el marco de la misma operación, los agentes han arrestado a otras cuatro personas, entre ellas la pareja del coreógrafo.

Aunque estuvo detenido uno días, el bailarín salió de la cárcel para poder representar su obra en Madrid, ‘Yerma’.

La noticia fue todo un acontecimiento en los medios, sobre todo en Telecinco.

En ‘Sálvame’, por ejemplo, se despacharon a gusto contra Amargo, en especial María Patiño, quien dijo:

Yo he tenido problemas con él, yo sé la cara que tiene Rafael Amargo porque lo he vivido yo... muy temperamental, no permite que nadie le diga las verdades.

El resto de la humanidad tenía que estar bajo sus pies. Yo el enfrentamiento que tuve con él fue por defender a sus bailarinas. Despreciaba a los que no estaban a su nivel, era déspota, se consideraba un genio.