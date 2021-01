Iker Jiménez da un golpe en la mesa y se enfada como nunca: “¡Nos toman por gilipollas!»

Iker Jiménez está harto y se ha enfadado como nuca contra aquellos que incumplen las normas anti-Covid.

Si hay alguien que ha destacado mediáticamente durante el fatídico 2020, ese ha sido Iker Jiménez.

El periodista y presentador de ’Cuarto Milenio’ fue el primero en advertir de la pandemia. Le llamaron, entonces, alarmista, pero, desgraciadamente, el tiempo le ha dado la razón.

Según la época, se le ha acusado de ser de izquierdas o de derechas pero él nunca ha cambiado su discurso. Sólo ha querido advertir a la población de lo que está ocurriendo.

Por eso, el 5 de enero de 2021, el de Vitoria ha vuelto a hacer un llamamiento, vía Twitter a todos los que no se toman en serio las medidas anti-COVID, pero en esta ocasión no ha podido más y ha explotado.

Y un favor. No perdáis el tiempo escribiendo gilipolleces que no conducen a nada y actuad YA!! ¡Hay mucho en juego! pic.twitter.com/fHvGbR8V9W

Así, en el vídeo, Iker comienza alejándose de cualquier ideología política y dice:

Yo os pediría un favor. Si vais a gastar mucho tiempo en decir que soy de ultra derecha, o rojo, o masónico, que si viva Franco o la Pasionaria, que me da exactamente igual, os diría que no gastarais vuestro tiempo.

Y así, ataca a todos los que piensan que el virus no va con ellos:

Ya no hablo de negacionistas recalcitrantes, esos me da igual, les doy por perdidos. Hablo de amplias capas de la sociedad que en Instagram aparecen con la copita en algún sitio y la cara cercana sin mascarilla. No saben lo que es un aerosol. Se creen que somos gilipollas y unos necios. Saben más ellos que nosotros.

Los que te vienen con el 0, 01% o el 0,02 % habrán tenido mucha suerte y no les habrá pasado como a mí, que tengo amigos en el hospital, que he tenido amigos que ya no están y que he tenido familiares que no he podido enterrar en este periodo. A ellos les da igual

Pero con ese egoísmo de ellos y de no enterarse y no documentarse de lo que pasa realmente, están provocando que otros crean que no pasa nada y así estamos, con brotes nuevos y con una nueva cepa que, aparentemente, infecta más.

Hay dos opciones: O callarte, como muchos se callaban, o esperar indicaciones, filtrar tu información según seas de izquierdas, derechas o centro- que me dan todos exáctamente igual-.

Por favor, tomad medidas, sobre todo en lugares interiores y en las concentraciones. Porque esto pinta muy mal. Y de ti depende arreglarlo y contarlos a otros. Y