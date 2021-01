La pesadilla de ‘Cruz y Raya’: Juan Muñoz por fin cuenta la verdad y destroza a José Mota

‘Cruz y Raya’ hicieron reír a toda una generación de españoles pero detrás de ese dúo cómico había una relación tóxica llena de rencor.

Juan Muñoz y José Mota formaban un tándem perfecto con ‘Cruz y Raya’, dúo cómico que, durante décadas triunfaron en los escenarios y las televisiones patrias.

Se conocieron en 1985 pero tras años de éxitos se separaron, siendo Mota el que más ‘suerte’ tuvo en lo profesional, labrándose una carrera de éxitos en solitario.

Pero ahora, el 5 de enero de 2021, Juan Muñoz ha decidido romper su silencio para la revista Semana y ha contado el infierno que es trabajar con Mota .

Muñoz, confiesa, está muy dolido con el que fue su compañero por muchos motivos pero la gota que ha colmado el vaso ha sido, según Juan, que Mota no se haya preocupado por él tras la reciente muerte de su madre:

No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes. Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años.

Mi madre era una mujer extraordinaria, un ejemplo de vida, una persona imprescindible. Se ha ido con tan solo 76 años y su muerte me ha dejado destrozado, con un dolor inmenso, un vacío imposible de llenar. Tuvo una infección de riñón y no pudo remontar. Hoy en día, las UVI se reservan para los enfermos de coronavirus

A ese chico le he ayudado más yo que él a mí. Y quiero que la gente se entere de lo mala persona que es. Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión. José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero.